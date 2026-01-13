Disfruta en Familia: Los Balnearios de Miramar para Verano 2026

Miramar: El Destino Familiar Imperdible de Este Verano

Descubre por qué Miramar se consagra como la opción favorita para quienes buscan disfrutar de unas vacaciones en familia junto al mar, llenas de actividades y diversión.

En la temporada de verano 2026, Miramar, conocida como la «Ciudad de los Niños», se destaca en la Costa Atlántica como un lugar ideal para pasar unas vacaciones inolvidables. Situada a 450 kilómetros de la Capital Federal, esta ciudad presenta un sinfín de atracciones que encantan a toda la familia.

Actividades para Todos los Gustos

Miramar no es solo sol y playa. A lo largo de su costa, los balnearios ofrecen actividades diseñadas para que los más pequeños se diviertan mientras los adultos se relajan. Los espacios recreativos son perfectos para disfrutar de una jornada completa.

Precios Accesibles y Opciones Variadas

Alquiler de Carpas y Sombrillas En el parador de la Avenida Costanera y calle 17, los precios son accesibles: el alquiler de carpas cuesta $65,000 por día, con una oferta de $60,000 para pagos en efectivo. Las sombrillas, ideales para mayor comodidad, tienen un costo de $60,000 o $50,000 al pagar de contado, incluyendo acceso a la pileta climatizada. Divertidos Espacios para los Niños Los pequeños se divertirán en un área dedicada a juegos, que incluye hamacas, toboganes, cama elástica e inflables. Además, las actividades recreativas están a cargo de personal especializado para asegurar una experiencia divertida y segura.

Instalaciones para la Relajación y el Deporte

El balneario también cuenta con canchas de vóley, básquet y fútbol, además de un espacio para jugar al tejo. Aquellos que deseen un día de descanso pueden aprovechar el quincho, equipado con heladeras y microondas, ideal para disfrutar de un buen asado en familia.

Un Espacio para el Arte y el Juego

Durante las horas de la tarde, de 14 a 18, se llevan a cabo talleres de arte y torneos de juegos tradicionales, como trucos y penales. Esto convierte al parador en un lugar vibrante donde niños y adultos pueden compartir momentos inolvidables.

Gastronomía Variada a la Vista del Mar

El complejo también ofrece un restaurante que deleita con platos como parrillada, pescados, minutas, tragos y refrescantes licuados, todo en un entorno relajado y familiar.

