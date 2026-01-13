¡Confirmado! Fecha de estreno de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ en HBO Max

¡El Regreso a Poniente! Estreno de "A Knight of the Seven Kingdoms" Anunciado para Enero 2026

El universo de George R.R. Martin se expande con el estreno más esperado del próximo año. "A Knight of the Seven Kingdoms" promete una aventura emocionante, alejada de dragones y tronos, donde la humanidad y el honor toman el protagonismo.

Situada 90 años antes de la aclamada serie original, esta nueva entrega se inspira en las entrañables novelas de Dunk y Egg. Recientemente, se presentaron imágenes impactantes en un evento especial en Berlín, revelando un enfoque más íntimo y aventurero.

¿Cuándo podemos ver «A Knight of the Seven Kingdoms»? La fecha de estreno

Anota en tu agenda: la serie debuta el domingo 18 de enero de 2026. El primer episodio, titulado «The Hedge Knight» (El Caballero Errante), tendrá una duración de 43 minutos, presentando una versión más cruda y medieval de Westeros.

Horarios de estreno en diferentes países

El estreno se emitirá simultáneamente en todo el mundo para evitar filtraciones en redes sociales. En América, se estrenará la noche del domingo 18 de enero, mientras que en España el lanzamiento será en la madrugada del lunes 19.

La trama de «A Knight of the Seven Kingdoms»

A diferencia de las intrigas políticas que caracterizaban anteriores entregas, la serie sigue a Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell) en un viaje lleno de humor, peligro y aventuras diarias en un reino que aún recuerda a la dinastía Targaryen.

Episodios que explorarán nuevos horizontes

Esta primera temporada contará con 6 episodios, emitidos semanalmente cada domingo. Así, se mantendrá el ritmo ágil de las novelas cortas de Martin, centrándose en la evolución de la relación entre Dunk y Egg sin exceso de relleno.

Un viaje inesperado: la verdadera identidad de Egg

Lo que inicia como una simple aventura se complicará cuando se descubra que Egg es en realidad el Príncipe Aegon Targaryen. La serie abordará conflictos de clase, duelos legendarios y las intrigas de una dinastía que, aunque aún en el poder, comienza a mostrar señales de descomposición.

Prepárate para un emocionante viaje por el universo de Game of Thrones como nunca lo has visto antes. ¡No te lo puedes perder!