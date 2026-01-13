Santiago Caputo sorprende con un nuevo estilo en Pinamar

Santiago Caputo, asesor principal del presidente Javier Milei, ha sorprendido con su renovada imagen durante este verano en las playas bonaerenses. Su aparición en un evento de YPF en Pinamar ha captado todas las miradas.

Un Cambio de Estilo en la Costa Atlántica

Lejos del clásico smart casual que solía lucir en Casa Rosada, Caputo eligió un corte de cabello moderno, acompañado de un abrigo marrón perfecto para las brisas costeras. Su look, que recuerda la estética grunge, se completaba con gafas polarizadas que colgaban de su cuello.

Participación Destacada en la Inauguración de YPF

El evento, llevado a cabo en la exclusiva zona de La Frontera, no solo estuvo marcado por la presencia de Caputo, sino que también contó con figuras relevantes de la política argentina, como Cristian Ritondo, Daniel Scioli y Horacio Marín. Juntos, realizaron el corte de cinta, mientras el público aplaudía entusiasmado.

Medios y Reacciones en la Escena Política

La cobertura del evento fue amplia, con medios locales como Pinamar Diario y DoceTV capturando la esencia del momento a través de fotos y videos, donde Caputo brilló a pesar de no desempeñar un cargo formal en el Ejecutivo. Su presencia alegre y despreocupada en la costa lo ha reposicionado en el ámbito mediático.

Desafíos Recientes y el Futuro del Asesor

El 2023 ha sido un año complicado para Caputo. Su influencia se ha visto amenazada por Karina Milei, la hermana del presidente, quien ha consolidado su poder tras las recientes elecciones legislativas. A pesar de los obstáculos, Caputo sigue siendo una figura clave en el círculo cercano al mandatario, gracias a sus conexiones internacionales que fueron cruciales para el salvataje del Tesoro estadounidense antes de las elecciones.

Impulso para el Futuro

Con un estilo renovado y energías frescas, Santiago Caputo se prepara para seguir desempeñando un papel importante en la política argentina, buscado mantener su influencia en un entorno cada vez más competitivo.