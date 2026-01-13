Inscripción Online: Pasos y Requisitos Esenciales

El Banco Nación revoluciona el acceso a la vivienda en Argentina con «+Hogares», una plataforma 100% digital que permite gestionar créditos desde la comodidad de tu hogar.

El acceso a una vivienda propia en Argentina ha dado un importante paso hacia la modernidad. Banco Nación (BNA) ha lanzado su innovadora plataforma «+Hogares», que brinda la posibilidad de tramitar créditos de manera completamente digital, eliminando largas esperas y la necesidad de acudir a sucursales.

Con el lema «tu casa empieza con un clic», la entidad financiera pretende simplificar un proceso que tradicionalmente requería múltiples visitas presenciales y meses de burocracia.

A través de su renovada plataforma, los usuarios pueden iniciar solicitudes, cargar la documentación necesaria y, lo más sorprendente, recibir una oferta detallada con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas.

Este nuevo modelo elimina la obligación de asistir a una sucursal para las etapas de evaluación, reservando la visita únicamente para la firma de la escritura.

La plataforma «+Hogares con BNA» no solo se utiliza para solicitar créditos, sino que también actúa como un ecosistema completo. Aquellos que ya posean la aprobación del crédito pueden seleccionar propiedades que han sido verificadas como aptas para financiamiento, agilizando así el proceso de tasación y cierre de la operación.

Cómo Solicitar el Crédito Online: Pasos a Seguir

Para garantizar una aprobación en 24 horas, los usuarios deben seguir estos pasos dentro del nuevo entorno digital:

1. Acceso a la Plataforma: Ingresar a mashogaresconbna.com.ar o al sitio oficial del BNA.

2. Simulación y Carga: Completar los datos personales y de ingresos para obtener una oferta preliminar.

3. Documentación Digital: Subir fotografías o PDFs del DNI, comprobantes de ingresos (recibos de sueldo, factura de monotributo) y demostrar antigüedad laboral.

4. Validación: Tras enviar la documentación, un equipo especializado revisa la solicitud y proporciona la oferta final con todos los detalles de tasa y cuota.

Este sistema concentra el análisis en un equipo profesional que acompaña al cliente de manera remota, minimizando errores y optimizando el tiempo de respuesta.

Además, la digitalización abre una puerta para el sector inmobiliario. La plataforma permite a las agencias listar propiedades dirigidas específicamente a usuarios que ya cuentan con financiamiento, lo que reduce la incertidumbre en las transacciones, ya que los vendedores saben que los interesados están respaldados por el banco.