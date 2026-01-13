Trump insta a aumentar protestas en Irán y promete: ‘La ayuda viene en camino’

Irán Enfrenta una Crisis Histórica: Decenas de Miles de Muertos en Protestas

Las tensiones en Irán alcanzan niveles sin precedentes, con miles de víctimas y un aumento de la represión. En medio de este caos, el clamor de los manifestantes se intensifica.

TEHERÁN.– Irán se encuentra inmerso en una de las crisis más violentas de su historia reciente. Las protestas, provocadas por un colapso económico sin precedentes, han dejado un saldo creciente, con un alto funcionario revelando que la cifra de muertos supera las 2000 personas. Este número, que no puede ser verificado de manera independiente debido a la limitación de información impuesta por el régimen, pone de manifiesto la magnitud del estallido social y la brutalidad del control ejercido por el gobierno.

Reacción del Gobierno y Clima de Miedo

Las autoridades de Teherán atribuyen las muertes a ataques de “terroristas” que supuestamente actúan tanto contra manifestantes como contra las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los testimonios en las calles cuentan otra historia: un despliegue masivo de fuerzas antimotines, armados hasta los dientes, vigilan las principales intersecciones de la ciudad, mientras agentes encubiertos realizan detenciones al azar.

Una ONG reporta un saldo alarmante tras la violenta represión de las manifestaciones en Irán.

– – UGC



Tensiones Internacionales Crecientes

En el contexto de estas turbulencias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de aliento a los «patriotas iraníes», instando a seguir luchando por sus derechos y prometiendo que quienes perpetúan la violencia enfrentarán serias consecuencias.

Trump también declaró que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detenga “la matanza de manifestantes”. Su mensaje de apoyo se complementó con una advertencia enigmática: «La ayuda está en camino», alineándose con un llamamiento a reactivar la resistencia en el país.

Repercusiones Locales y Estado de Emergencia

En diversas regiones, la violencia se siente con fuerza. En Rasht, una ciudad costera del mar Caspio, la devastación es evidente: «Todo está quemado, hay fuego por todas partes», reportaron sus habitantes. Las fuerzas de seguridad han optado por el uso de munición real y acelerado los procesos judiciales, resultando en condenas a muerte para aquellos atrapados en la represión.

Cuerpos de manifestantes tras violentas represiones en Irán.

VALIDATED UGC



La Hengaw Organisation for Human Rights ha documentado un creciente número de detenciones, con más de 10,700 arrestos y al menos 646 muertes confirmadas, lo que resalta la falta de transparencia que caracteriza el momento político. La crisis no solo se limita a la represión interna, sino que también afecta las relaciones exteriores, con varios países europeos denunciando los actos de violencia mientras intentan facilitar el acceso a internet en Irán.

Lucha por la Libertad

La raíz de estas protestas está en una economía deteriorada y en el colapso del rial, que ha llevado a muchos a la desesperación. Aquello que comenzó como un simple reclamo por el costo de vida se ha transformado en un desafío directo al régimen religioso, intensificando el descontento entre los jóvenes que se niegan a renunciar a su búsqueda de libertad.

Al mismo tiempo, el ayatolá Ali Khamenei y el régimen continúan descalificando a quienes protestan, advirtiendo sobre las severas consecuencias para aquellos que se atrevan a desafiar al poder. La comunidad internacional observa con atención, mientras las voces de la oposición, tanto dentro como fuera del país, se amplifican en medio de este mar de inestabilidad.