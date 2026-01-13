Procurador hiere a juez en tribunal de apelaciones de Estambul

En un hecho alarmante, una jueza fue atacada a disparos por un fiscal en un tribunal de Estambul, un ataque que resalta la violencia de género en el país.

El incidente ocurrió el martes alrededor de la 1 pm en la corte de apelaciones de la parte asiática de Estambul, según informaron medios locales. La jueza Aslı Kahraman sufrió heridas graves tras ser baleada por Muhammet Çağatay Kılıçaslan, su expareja, quien le disparó en la ingle.

Un héroe inesperado

Kılıçaslan se preparaba para disparar de nuevo cuando fue detenido por un prisionero que estaba realizando tareas de servicio de té, quien evitó que la situación escalara más. La jueza recibió atención médica de emergencia antes de ser trasladada al hospital, donde se encuentra en estado estable.

Reacciones a la violencia de género

El atacante, Kılıçaslan, fue arrestado y se esperaba que compareciera ante las autoridades judiciales esa misma tarde. Su acción ha generado una fuerte condena del grupo “We Will Stop Femicides” (Detendremos los Femicidios), que emitió un comunicado en redes sociales denunciando el ataque: «Una jueza fue baleada por su expareja, un fiscal, a plena vista en el propio tribunal donde deberían ser castigados los culpables. Las mujeres pueden ser atacadas incluso dentro de los tribunales».

La alarmante situación en Turquía

Turquía no reúne cifras oficiales sobre femicidios, dejando este trabajo a organizaciones de mujeres que recopilan datos a partir de informes de prensa. Según la plataforma “We Will Stop Femicides”, en el año 2025, 294 mujeres fueron asesinadas por hombres, y 297 más fueron encontradas muertas en circunstancias sospechosas. De estos casos, el 35% de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas, y el 57% fue atacado con armas de fuego.

Grupos de derechos humanos han indicado que el número de muertes clasificadas como sospechosas o suicidios ha aumentado desde que Turquía se retiró de la Convención de Estambul en 2021, un acuerdo internacional diseñado para prevenir y juzgar la violencia de género.