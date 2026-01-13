Un Tributo Especial: Así Le Pusieron Su Nombre

Un equipo de investigadores del Conicet ha hecho un emocionante descubrimiento en Neuquén: una nueva especie de dinosaurio que vivió hace más de 80 millones de años. Este hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento sobre la diversidad de los titanosaurios, sino que también rinde homenaje a un ícono de la ciencia argentina.

Detalles del Fascinante Hallazgo

El nuevo dinosaurio, denominado Yeneen houssayi, fue presentado en la revista Historical Biology. Este ejemplar, perteneciente a la familia de los titanosaurios, se caracterizaba por su gran tamaño, alcanzando entre 10 y 12 metros de longitud y un peso de entre 8 y 10 toneladas, a pesar de tener una cabeza relativamente pequeña.

Inspiración Tehuelche y Reconocimiento Científico

El género Yeneen proviene de la cultura tehuelche, significativa en la región, y se traduce como «espíritu relacionado al invierno», en honor al lugar de su hallazgo, La Invernada. Por su parte, la especie houssayi rinde tributo a Bernardo Houssay, el primer presidente del Conicet y galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947.

Características Únicas y su Importancia

Leonardo Filippi, investigador del Conicet y autor principal del estudio, explica que las características distintivas de esta especie se pueden observar en las vértebras dorsales, todas preservadas, además del sacro y la primera vértebra caudal. Este descubrimiento aporta valiosa información anatómica, esencial para establecer comparaciones con otros titanosaurios.

Investigaciones a Largo Plazo

El proceso de excavación y estudio ha sido arduo, extendiéndose por más de 20 años. En 2003, un miembro de la Gendarmería Nacional informó del descubrimiento de fósiles en el Cerro Overo. Sin embargo, las difíciles condiciones de acceso impidieron su recolección inicial.

Excavaciones y Futuras Investigaciones

El yacimiento fue redescubierto en 2013 tras nuevas exploraciones, lo que llevó a dos campañas de excavación en 2013 y 2014. Gracias al esfuerzo conjunto de paleontólogos y voluntarios, se recuperaron numerosos restos. Hasta ahora, además del Yeneen houssayi, se han identificado varios ejemplares de titanosaurios, incluyendo un segundo individuo joven y uno más con diferencias notables, que sugiere la existencia de otra nueva especie.

Un Aporte a la Paleontología Argentina

El descubrimiento del Yeneen houssayi no solo añade un nuevo capítulo a la historia paleontológica argentina, sino que también abre la puerta a nuevas hipótesis sobre la evolución y adaptación de los dinosaurios en el Cretácico Superior, destacando así la rica diversidad de vida que existió en esa época.