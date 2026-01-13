¡EN VIVO! Cotización del Dólar Blue y Real Hoy – Minuto a Minuto, 13 de enero de 2026

Este martes 13 de enero, el real brasileño muestra diversas cotizaciones en el mercado informal y oficial en Argentina, reflejando la dinámica cambiaria actual.

Valor del Real Brasileño: Mercado Informal y Oficial

En el mercado informal, el real brasileño presenta un precio de $286,75 para la compra y $233,75 para la venta.

Por otro lado, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el valor oficial es de $269,00 para la compra y $284,00 para la venta.

El real tarjeta, empleado para compras en el extranjero, está valorizado en $240,00 para la venta y $325,00 para la compra.

Características y Empleo del Real Brasileño

Establecido como moneda legal en Brasil desde 1994, el real se ha consolidado como la divisa más fuerte de América Latina y ocupa el vigésimo lugar en el mundo en términos de volumen de negociación. Su símbolo es R$ y se presenta en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, junto con monedas que incluyen 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real. Cabe recordar que antes de la creación del real, el cruzeiro fue la moneda circulante en Brasil.

Comparativa con el Dólar y Euro en el Mercado Paralelo

El dólar blue se encuentra en $1485,00 para la compra y $1505,00 para la venta. En contraste, el dólar oficial cotiza a $1440,00 para la compra y $1490,00 para la venta.

En cuanto al euro blue, el valor asciende a $1.828,75 para la compra y $1.796,75 para la venta, mientras que el euro oficial se mantiene en $1.475,00 para la compra y $1.550,00 para la venta.