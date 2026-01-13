Guillermo Francella se enfrenta a Iván de Pineda y Wanda Nara

El primer lunes de enero marcó un cambio notable en el panorama de la televisión argentina, con el regreso de Guillermo Francella a las pantallas que alteró las cifras del prime time y dejó a los competidores en la sombra.

El contundente regreso de Guillermo Francella al aire, aunque no logró el primer puesto, impactó significativamente en los números de audiencia. En una noche donde el prime time se repartió entre varios programas, ninguna producción logró alcanzar los 10 puntos promedio, marcando un nuevo escenario en la televisión.

MasterChef Celebrity: La Sorpresa de la Noche

La noche fue testigo de la emocionante gala de eliminación en MasterChef Celebrity, donde la participación de Emilia Attias generó gran expectativa. Sin embargo, su infortunada actuación al preparar una compleja torta de chocolate hizo que el programa alcanzara un pico de 9,8 puntos, destacándose como el más visto de la noche a pesar de los tropiezos.

El Desempeño de Las Producciones de Telefe y El Trece

La segunda parte de MasterChef se posicionó en el segundo lugar con 8,3 puntos. También, las noticias de Telefe se hicieron notar con 7,2 puntos, reafirmando la dominación del canal. Por su parte, el reestreno de El encargado, la serie protagonizada por Francella, compitió con Pasapalabra y logró 4,2 puntos, un desempeño considerable pero por debajo de lo esperado.

Los Números de El Trece

La programación de El Trece, aunque no pudo romper la hegemonía de Telefe, presentó a Mediodía noticias como su mejor destacado con 4,4 puntos. Además, el programa La cocina rebelde de Jimena Monteverde cayó a 2,9 puntos, mientras que The Balls, conducido por Benjamín Vicuña, se quedó en 2,4 puntos.

La Batalla de Canales

En otras señales, Tele 9 lideró en Elnueve con 2,5 puntos, mientras que en América, Intrusos se destacó con 2,6. La Televisión Pública, por su parte, tuvo una audiencia de 0,9 puntos con Se siente Argentina.

El Promedio de Audiencia

Telefe se consagró como el canal más visto, con un promedio general de 6,5 puntos, mientras que El Trece quedó mucho más atrás, con 3,4. América también superó a Elnueve, con 2 puntos frente a 1,7. En el ranking general, la TV Pública se quedó con 0,4 puntos, Net con 0,2 y Bravo no consiguió puntos medibles.

Expectativas para el Martes

Este martes, MasterChef Celebrity abrirá la gala del repechaje, donde varios eliminados tendrán la oportunidad de regresar al certamen, promete captar aún más la atención del público y podría modificar nuevamente las cifras de audiencia.