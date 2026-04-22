Doble Homicidio en Comodoro: Impactante Suceso

Un trágico suceso sacudió el barrio Pueyrredón, donde esta madrugada fueron hallados sin vida un hombre y una mujer. La policía investiga lo ocurrido y se barajan múltiples hipótesis.

La madrugada de este miércoles, alrededor de las 4:00, se registró un misterioso doble homicidio en las cercanías del natatorio municipal de Pueyrredón, específicamente en el cruce de las calles La Prensa y Obligado.

Aunque las autoridades no proporcionaron detalles precisos, fuentes cercanas a la investigación sugieren que el ataque pudo haber sido dirigido y planificado.

Imagen del lugar donde ocurrieron los hechos.

Las identidades de las víctimas aún no han sido confirmadas oficialmente, pero se informa que el hombre era parte de una notoria familia local, conocida por sus problemas en el ámbito delictivo y judicial.

Investigación en Curso

Las fuerzas de seguridad han comenzado las primeras pericias para esclarecer las circunstancias del ataque. Aunque no se descartan opciones, la principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas, dada la naturaleza del crimen y los antecedentes de los involucrados.

Expectativa en la Comunidad

En las próximas horas, se prevé que el Ministerio Público Fiscal emita un comunicado oficial para brindar detalles sobre la salud de los heridos y confirmar la identidad de las víctimas.

La situación mantiene en vilo a la comunidad, que espera respuestas sobre este trágico evento.

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