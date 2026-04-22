Revolut se lanza a una histórica salida a bolsa en Europa

Con cifras impresionantes en ganancias y un incremento significativo de usuarios, Revolut está listo para dar el salto al mercado de valores y convertirse en un líder indiscutido en el sector fintech.

El neobanco británico Revolut está intensificando sus esfuerzos para salir a la bolsa, con una ambiciosa meta de alcanzar una valoración entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Si logra ese objetivo, se coronará como la fintech más valiosa del viejo continente, superando incluso a gigantes como SAP, que actualmente está tasada en 270.000 millones de dólares.

Lo más destacado es que esta nueva valoración sería más del doble de la asignación actual de Revolut, que en su último levantamiento de capital fue evaluada en 75.000 millones de dólares.

Como medida previa a su salida a bolsa, el neobanco está planeando una nueva ronda de financiamiento en la segunda mitad de 2026, buscando superar los 100.000 millones de dólares de valoración, según revelaciones del Financial Times.

La fecha prevista para su debut en Bolsa es 2028. El CEO y cofundador de Revolut, Nik Storonsky, ha comentado que quieren seguir expandiendo su modelo de negocio antes de dar este paso.

Números que Respaldan la Ambición de Revolut

Los resultados financieros recientes de la compañía son impresionantes. En 2025, Revolut reportó ingresos de 6.000 millones de dólares, lo que representa un incremento del 50% en comparación con el año anterior.

La ganancia neta también mostró un crecimiento significativo, pasando de 1.000 millones a 1.700 millones de dólares. Actualmente, la plataforma cuenta con 68,3 millones de usuarios activos en todo el mundo.

Estos números demuestran una evolución notable en su modelo de negocio: de una simple aplicación de transferencia de dinero a un banco completo. La obtención de su licencia bancaria en el Reino Unido fue un punto de inflexión, permitiéndoles ofrecer una gama más amplia de productos financieros, incluyendo cuentas corrientes y préstamos.

México: El Enfoque en América Latina

La expansión de Revolut no se detiene en Europa; su interés en mercados emergentes, especialmente en México, está cobrando fuerza. Allí, la fintech ha dejado atrás su fase de prueba y se ha lanzado oficialmente como banco, marcando un hito como el primero en hacerlo en ese formato en el país.

La inversión total comprometida para esta operación asciende a 100 millones de dólares. «Este es solo el comienzo, y estamos comprometidos con seguir invirtiendo donde sea necesario», afirmó Juan Guerra, director general de Revolut en México.

La estrategia en México busca replicar el exitoso modelo europeo, comenzando con transferencias y pagos y evolucionando hacia productos bancarios más sofisticados. Revolut ya opera en más de 40 países, y su presencia está creciendo rápidamente en América Latina y Asia.

Retos en un Mercado Volátil

Sin embargo, el camino hacia la IPO está lleno de desafíos. Los mercados globales están atravesando un período de alta volatilidad, lo que genera incertidumbre respecto al apetito de los inversionistas para una operación de esta magnitud, especialmente si la situación económica global no mejora hacia 2028.

Revolut deberá demostrar que puede mantener su actual ritmo de crecimiento, mientras enfrenta una competencia cada vez más intensa, no solo de otros neobancos, sino también de entidades financieras tradicionales que están digitalizando sus servicios.

Además, la regulación es otro aspecto vital. Obtener licencias bancarias en múltiples jurisdicciones es un proceso complejo y costoso, como lo evidenció la experiencia de Revolut en el Reino Unido.

A pesar de estos retos, la compañía tiene una ventaja significativa: una base de usuarios que sigue en expansión y un modelo de negocio que ha demostrado su capacidad para generar ganancias sostenidas. Si logra mantener esta tendencia durante los próximos tres años, su salida a bolsa podría convertirse en un hito en la historia del sector fintech europeo.