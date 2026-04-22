Polémica en la misa en homenaje al Papa Francisco: ausencias y tensiones entre Kicillof y Adorni

Emotivo homenaje al Papa Francisco en Luján: Los líderes del país rinden tributo

En un clima de solemnidad, la Basílica de Luján acogió un emotivo homenaje al Papa Francisco, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento. El evento contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y destacados ministros del Gobierno.

Un tributo cargado de simbolismo

El homenaje a Francisco se llevó a cabo en la emblemática Basílica de Luján, donde también estuvo presente el gobernador Axel Kicillof. La ceremonia se vio marcada por la notable ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha evitado reuniones con figuras del kirchnerismo, y en esta ocasión se destacó aún más su falta al enfrentar la posibilidad de coincidir con Adorni, quien se encuentra bajo investigación por una serie de denuncias.

El mensaje del liderazgo religioso

La ceremonia fue dirigida por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien enfatizó las «urgencias actuales» de la sociedad. En su discurso, recordó cómo Francisco abogó por los excluidos y la importancia de los movimientos sociales en la búsqueda de una mayor justicia y solidaridad.

Un legado por la paz y la justicia

El arzobispo de Mendoza destacó cómo el Papa se comprometió hasta sus últimos días con la causa de la paz y la creación de un entorno más justo. Resaltó la necesidad de dialogar y colaborar entre diferentes sectores de la sociedad para fomentar la fraternidad humana.

Falta de figuras clave en el evento

A pesar del evento significativo, el presidente Javier Milei no estuvo presente debido a su viaje a Israel. En su lugar, Adorni lideró la delegación oficial, que incluyó a varios ministros, como Diego Santilli y Alejandra Monteoliva. También se vio al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros representantes del oficialismo.

Un ambiente de tensiones y expectativas

El homenaje fue también un reflejo de las divisiones políticas actuales. Junto a Kicillof, varios intendentes asistieron al evento, mientras se notó la ausencia de otras figuras gubernamentales, como la ministra de Desarrollo Humano y la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien ha comenzado a distanciarse de la gestión de Adorni.

Confusión al final de la ceremonia

La ceremonia concluyó con momentos de tensión cuando Adorni tuvo que buscar refugio en una oficina pequeña, enfrentando la demanda de declaraciones de los periodistas presentes.

Aún desde Israel, Milei recordó la figura de Jorge Bergoglio, resaltando su impacto mientras se celebraban los acontecimientos en honor a la independencia de ese país.