El Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) decide un paro el primer día de clases del ciclo lectivo 2026 tras considerar insuficiente la oferta del Gobierno provincial.

El Congreso Extraordinario de la FEB ha dado un golpe contundente al rechazar la propuesta salarial presentada por la administración de Axel Kicillof. La medida de fuerza se llevará a cabo durante 24 horas, marcando una de las primeras amenazas de los docentes para no iniciar el ciclo lectivo.

Descontento entre los Educadores

La FEB, el segundo sindicato más importante de la provincia, ha resaltado que la oferta del 3% de aumento para febrero no es suficiente para compensar la pérdida salarial acumulada. Liliana Olivera, presidenta de la FEB, subrayó que el rechazo fue unánime, evidenciando el descontento en el sector docente.

Impacto en Millones de Estudiantes

Se estima que alrededor de cinco millones de alumnos se verán afectados por esta protesta, que busca visibilizar la precariedad salarial de los educadores. La situación se agrava con inconvenientes en la obra social IOMA, generando importantes malestares en los docentes.

Situación Salarial Crítica

A pesar del incremento propuesto, un maestro que recién inicia su carrera recibiría solo $22.188, cifra que no refleja una mejora real en sus condiciones laborales. La FEB ha manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de una recomposición salarial efectiva.

Reacciones de Otros Sindicatos

El Suteba, otro de los sindicatos más representativos, también ha expresado su descontento con la misma oferta, aunque por el momento no ha decidido medidas de fuerza. Sin embargo, su apoyo a un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei muestra una unidad en la lucha por mejoras en el sector educativo.

Reclamos Históricos

Los docentes reclaman la restitución del Fondo de Incentivo Docente, una pérdida significativa que ha afectado sus salarios en los últimos meses. “Hemos buscado el diálogo y la negociación, pero las respuestas del gobierno no son suficientes”, concluyó Olivera.