Banco Central adquiere casi US$ 2.100 millones en 2023

La entidad monetaria ha acumulado 30 días consecutivos de compras de dólares, logrando cifras que no se veían desde enero de 2025.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa su racha positiva en la adquisición de dólares, alcanzando un nuevo hito al comprar US$ 42 millones en la última jornada. En total, las compras semanales ascienden a US$ 615 millones, cifra récord desde inicios de 2025.

Un Año de Actividad Intensa para el BCRA

Desde enero de este año, el BCRA ha adquirido US$ 2.090 millones, lo que equivale a un promedio diario de casi US$ 70 millones. Luis Caputo, Ministro de Economía, anticipó una meta ambiciosa de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones para 2025, sugiriendo que el organismo ya ha alcanzado el 20% de su objetivo anual.

El Objetivo de Reforzar Reservas

El economista Pablo Das Neves destacó que el Gobierno se enfoca en recuperar reservas, «incluso superando la inflación», comentó en una entrevista. La disponibilidad de divisas se ve respaldada por emisiones provinciales y colocaciones privadas que totalizan más de US$ 9.000 millones desde octubre, proporcionando un respiro en la espera de la cosecha gruesa.

Un Contexto de Dólares en el Mercado

A pesar de la reciente baja en la cotización del dólar oficial mayorista, el BCRA mantiene su estrategia de compra. «No veo cambios significativos en el tipo de cambio a corto plazo; hay un ingreso considerable de dólares al mercado», agregó Das Neves. Esta situación facilita que el BCRA continúe construyendo sus reservas sin generar presión sobre el valor del dólar.

La Emisión de Pesos y su Impacto

Sin embargo, economistas advierten que el proceso de adquisición de divisas no ha resultado en un aumento de la demanda de pesos. Según LCG, la base monetaria se reduce debido a la sterilización por deuda emitida, lo que indica que la compra de reservas ha sido más un discurso que una acción efectiva.

Desde el inicio del año, el BCRA ha emitido $ 2,7 billones. «La emisión no refleja una demanda genuina de dinero; en cambio, el sector privado opta por reinvertir en títulos públicos», afirmaron fuentes de Vectorial.

Balances Negativos en las Reservas

A pesar de las compras, las reservas internacionales netas (RIN) se encuentran en un saldo negativo de US$ 17.752 millones hasta el 10 de febrero, según Aurum Valores. Aunque se celebra el cambio de estrategia del BCRA, la recuperación del stock de reservas netas aún está lejos de los niveles previos al pago de bonos en enero. El REPO utilizado para dicho pago se convierte en una deuda a corto plazo que afecta las RIN, observó la sociedad de bolsa.