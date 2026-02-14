Feriado de Carnaval: La Ciudad Atrae Récord de Visitantes con Actividades Variadas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un emocionante fin de semana largo que combinará carnaval, el Día de los Enamorados y la celebración del Año Nuevo Chino, promete ser una experiencia inolvidable para vecinos y turistas.

Con eventos culturales vibrantes, la ciudad espera recibir a más de 119,000 visitantes, alcanzando una ocupación hotelera del 83%, la más alta en cinco años. Se anticipa un impacto económico de más de 40,000 millones de pesos, reflejando el creciente interés en las festividades porteñas.

Carnaval en los Barrios: Una Tradición que Persiste

La 158ª edición del Carnaval de Buenos Aires, bajo el lema “Carnaval en los Barrios”, se celebrará durante todo febrero, culminando el 1° de marzo. Las festividades principales tendrán lugar los sábados y domingos, con actividades de 18:00 a 1:00 y de 18:00 a 0:00 en feriados.

Corsos y Celebraciones por Doquier

Los festejos incluirán famosos corsos en barrios emblemáticos como San Telmo, La Boca, Boedo y Palermo. Para garantizar la seguridad y el orden, los cortes de tránsito se implementarán dos horas antes del inicio de los espectáculos.

El Autódromo y las Murgas: Un Desfile Inolvidable

Las murgas de la ciudad tendrán su desfile central en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, destacando la tradición familiar de esta celebración. Agrupaciones emblemáticas como Los Reyes del Movimiento y La Catalina del Riachuelo ofrecerán su arte musical y crítica social al ritmo de bombo y platillo.

Dos Celebraciones en Una: Año Nuevo Chino y Día de los Enamorados

Paralelamente, se dará la bienvenida al Año 4724, del Caballo de Fuego, en el Barrio Chino, donde se llevarán a cabo actividades desde hoy hasta el martes. La Avenida Corrientes también se sumará a las celebraciones con “Corrientes no descansa”, ofreciendo espectáculos artísticos y descuentos exclusivos en comercios.

Actividades Románticas para los Enamorados

El Día de los Enamorados tendrá su espacio especial en Corrientes, con música en vivo y zonas para fotos para aquellos que busquen celebrar el amor en este vibrante entorno.

Un Inverno Prometedor para el Turismo

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo porteño, expresó: “Este fin de semana largo representa un inicio alentador para el movimiento turístico de nuestra ciudad, enfatizando la importancia del Carnaval y la colaboración con el sector privado para ofrecer experiencias de calidad.”

Una Breve Historia del Carnaval

El carnaval, una de las festividades más antiguas de la humanidad, tiene sus raíces en celebraciones que datan de hace cinco mil años. Con la llegada de los españoles, el carnaval comenzó a construir su identidad en Argentina, combinando tradiciones locales e influencias europeas a lo largo de los siglos.