Tragedia en el campo: 30 llamas fueron asesinadas por perros salvajes

Una impactante tragedia sucede en Tierra del Fuego tras el ataque de una manada de perros asilvestrados, que resultó en la muerte de 30 llamas en el Rancho El Paraíso. Este suceso resalta la creciente amenaza que estos animales representan para la producción rural.

Un Ataque Devastador

En la zona conocida como «Corazón de la Isla», un pequeño establecimiento rural ha sido severamente afectado: 30 llamas, el total del plantel del Rancho El Paraíso, fueron asesinadas en un ataque masivo. El productor, Giovanni Rojas, relató que esta no es la primera vez que sufre pérdidas, habiendo reportado anteriormente el sacrificio de 86 ovejas y corderos durante el invierno.

La Evolución de un Problema Crónico

En Tierra del Fuego, la presencia de perros asilvestrados ha crecido a tal punto que se han convertido en el depredador dominante, desplazando a especies nativas como el zorro colorado, hoy en peligro de extinción. Estos perros, que han vivido alejado del contacto humano, atacan no solo al ganado, sino también a la fauna local como guanacos y cauquenes.

Los Efectos en la Comunidad Rural

Rojas enfatiza que muchas personas sufre en silencio debido a estos ataques, que afectan tanto a la producción como a la seguridad. «Si esto sigue así, el riesgo no solo es para los animales. Ya hubo casos de personas atacadas», alertó. Este acto de violencia no es aislado; se suma a un ataque previo en la Escuela Agrotécnica de Río Grande, donde más de 100 ovejas fueron asesinadas.

Un Panorama Alarmante

Rojas también hizo un llamado a la acción. «Las autoridades deben ser conscientes de la situación que enfrentamos en estos campos. Si no se visibiliza el problema, nadie tomará cartas en el asunto», advirtió. Debido a la ineficacia de la respuesta institucional, Rojas se ha tenido que adaptar cercando su propiedad y buscando salvaguardar a su ganado.

El Futuro del Rancho El Paraíso

A pesar del golpe sufrido, Rojas no se rinde y sigue buscando formas de recuperar el ganado perdido. «Voy a seguir luchando para conseguir más llamas», aseguró, mientras lamenta la incertidumbre de los ataques inminentes.

Una Plaga Que Atraviesa Décadas

La problemática de los perros asilvestrados no es nueva; estudios demuestran que la superficie afectada por estos animales en Tierra del Fuego ha aumentado radicalmente en las últimas décadas. Desde un 2.5% en 1990 hasta un asombroso 69.3% en 2012-2013, según investigaciones del biólogo Emiliano Arona.

La presencia de estos animales amenaza no solo a la producción ganadera, sino también a la seguridad de quienes visitan el campo. «Si continúan así, habrá nuevos ataques», concluyó Rojas, reiterando la necesidad urgente de un control efectivo sobre la población de perros asilvestrados.