Dólar Blue: Cierre del 12 de enero de 2026

El dólar blue se presenta este lunes con números que impactan en el mercado cambiario. Conoce todos los detalles de su cotización y las variaciones en otros tipos de cambio.

Cotización del Dólar Blue

El dólar blue concluyó hoy con un valor de $1.490,00 para la compra y $1.510,00 para la venta. Este precio refleja las fluctuaciones que experimenta el mercado paralelo en Argentina.

Dólar Oficial: ¿A cuánto se ubica?

Según la información del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial cierra este lunes en $1.440,00 para la compra y $1.490,00 para la venta, manteniendo una diferencia notable con el tipo paralelo.

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, que se utiliza para operaciones dentro del mercado de capitales, tiene un valor aproximado de $1.489,50 para la compra y $1.490,30 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

Este tipo de cambio se encuentra en niveles de $1.526,50 para la compra y $1.527,40 para la venta, mostrando una diferencia significativa con respecto al dólar blue.

Dólar Cripto: Actualización del día

Las operaciones en criptomonedas reflejan un dólar cripto con una cotización aproximada de $1.495,65 para la compra y valores similares para la venta, evidenciando la tendencia hacia la digitalización en el comercio.

Dólar Tarjeta: Tipo de cambio actual

Para los consumidores que utilizan tarjetas en el exterior, el monto equivalente en dólares se convierte hoy a un tipo de cambio de $1.937,00, designándose como dólar turista.

Riesgo País: ¿Cómo se comporta?

El indicador de riesgo país, desarrollado por JP Morgan y que mide la diferencia de tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. respecto a otros países, se posiciona en torno a 567 puntos básicos en esta jornada, revelando la percepción de los inversores sobre la economía local.