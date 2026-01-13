Mini tsunami en Santa Clara del Mar: un fallecido y varios heridos

Título: Impactante "Mini Tsunami" Devasta Santa Clara del Mar: Un Joven Muerto y Decenas de Heridos

Bajada: Un fenómeno inesperado azotó la tranquila localidad de Santa Clara del Mar, dejando una víctima fatal y múltiples heridos tras el asalto de una ola de gran magnitud en plena temporada turística.

Un devastador «mini tsunami» sorprendió a los veraneantes de Santa Clara del Mar el pasado lunes. Este inusual fenómeno ocurrió en la conocida playa California Beach, donde una ola de aproximadamente cinco metros arrasó con la costa después de un extraño retiro del mar. Según Fabián García, director de Defensa Civil de Buenos Aires, el impacto se cobró la vida de un joven que sufrió una fatal caída al golpearse la cabeza contra las piedras.

El impacto de este fenómeno no solo se tradujo en una tragedia personal, sino que también dejó un saldo alarmante de 35 heridos y un hombre que sufrió un infarto en medio de la conmoción. Los testigos relataron escenarios caóticos: la marea subió súbitamente, arrastrando bolsos, reposeras y sombrillas. Los bañistas lucharon por mantenerse a flote, mientras que aquellos en la arena intentaban proteger a sus mascotas del violento embate del mar.

Relato del Caos en la Playa

Maximiliano Prensky, guardavidas que participó en el rescate, calificó el acontecimiento como «tremendo» y mencionó la aparición de un «remolino negro» mientras el agua avanzaba. A pesar de las advertencias emitidas con silbatos, la alta concentración de bañistas —aproximadamente 5.000 personas en el agua— dificultó las labores de evacuación en la zona.

Acciones de Emergencia y Monitoreo Continuo

Frente a la magnitud del desastre, se ordenó la evacuación preventiva de las playas aledañas. Equipos de Defensa Civil y servicios de emergencia se movilizaron por los centros de salud para asistir a los afectados. La seguridad en la costa estuvo a cargo de la policía y ambulancias durante varias horas mientras evaluaban el estado de los heridos.

Fabián García advirtió que eventos como este son «imprevisibles«, describiéndolos como «olas vagabundas». Hasta el momento, no se han establecido causas científicas que expliquen este fenómeno, lo que plantea un interrogante sobre su posible recurrencia. Las autoridades continúan con el monitoreo constante en otras áreas de la Costa Atlántica.

Contexto y Precedentes de Olaje Anómalo

Santa Clara del Mar, una localidad con apenas 5.000 habitantes y famosa por su ambiente familiar y mar calmo, fue asediada por este fenómeno. Además, la fuerza del agua se sintió en Mar del Plata, ubicada a solo 20 kilómetros, generando preocupación en el sector turístico local, que ya se encontraba lleno de visitantes disfrutando de la temporada de verano.

Este tipo de eventos no son totalmente nuevos; hace dos años, un fenómeno similar ocurrió en Mar del Plata, pero esa vez se registró durante la noche, evitando así que hubiera bañistas en el área. La diferencia fundamental en esta ocasión fue el horario y las altas temperaturas, que concentraron a gran número de personas en la playa.

La comunidad científica aún busca explicaciones sobre estos bruscos desplazamientos de masa de agua en el Mar Argentino, mientras que diversos usuarios en redes sociales compartieron sus experiencias y videos del «susto de sus vidas.» El balneario está trabajando para regresar a la normalidad tras un episodio que transformó un día de vacaciones en un grave evento de seguridad.