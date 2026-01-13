Un juez suizo ordena tres meses de prisión preventiva para el gerente de un bar tras incendio mortal

Un devastador incendio en un bar durante la víspera de Año Nuevo dejó un saldo trágico de 40 muertos y 116 heridos. El coadministrador del establecimiento ha sido detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación.

Un tribunal suizo dictó el lunes tres meses de prisión preventiva para Jacques Moretti, coadministrador del bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana. Esta medida se tomó debido a la posibilidad de que el acusado intente eludir la justicia, según señalaron los fiscales.

Condiciones para la Libertad Preparatoria

A pesar de la decisión de prisión preventiva, el tribunal mencionó que podría reconsiderar la situación si se presentan “medidas de seguridad” adecuadas, que podrían incluir una fianza. Hasta que esto se resuelva, el gerente permanecerá bajo custodia.

Investigaciones en Curso sobre Responsabilidad

Un equipo de investigadores está llevando a cabo una investigación penal sobre los propietarios, quienes son sospechosos de homicidio involuntario y otros cargos relacionados. Las primeras indagaciones sugieren que unas velas decorativas encendieron el fuego al acercarse al techo, el cual contaba con un material de insonorización que podría no cumplir con las normativas de seguridad.

Además, se ha descubierto que las inspecciones de seguridad contra incendios no se realizaban desde 2019, a pesar de que según las regulaciones de la región, todos los locales públicos deben someterse a estas evaluaciones anualmente.

Reacciones de los Implicados

Jessica Moretti, esposa del gerente, afirmó que el fallo del tribunal permitirá a su marido recuperar su libertad bajo condiciones acordadas. Por su parte, la pareja Moretti expresó su profundo dolor por la tragedia y aseguró su “plena cooperación” con las autoridades en la investigación.

Un Luto Nacional

Durante una ceremonia conmemorativa celebrada el viernes, el presidente suizo Guy Parmelin expresó el estupor que ha causado esta tragedia en el país, subrayando la importancia de recordar a las víctimas y la necesidad de evitar que una catástrofe similar vuelva a ocurrir en el futuro.