Colisión grave entre micro y camión en Ruta 9: Dos heridos

Impactante Accidente en la Ruta 9: Un Micro de Larga Distancia y un Camión Colisionan en Campana

Cerca de la medianoche del lunes, un grave choque en la Ruta 9 a la altura de Campana dejó a dos personas heridas de gravedad. El incidente involucró un micro de larga distancia que trasladaba pasajeros y un camión.

Detalles del Siniestro

El accidente ocurrió cuando un micro de la empresa Suite Clás, que viajaba desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Salta, fue embestido desde atrás por un camión Mercedes Benz. La colisión se registró en el kilómetro 77 de la ruta.

Heridos y Respuesta Médica

En el micro, que transportaba 25 personas, una mujer de 37 años, oriunda de Orán, fue trasladada de urgencia al Hospital de Campana para evaluar sus lesiones. El conductor del camión, identificado como D. E. A., también necesitó atención médica. Afortunadamente, el resto de los pasajeros del micro y su chofer, de 32 años, resultaron ilesos.

Impacto en el Tránsito

Las imágenes del lugar del accidente mostraron daños severos en el costado izquierdo del micro. El siniestro provocó la obstrucción de los carriles medio y lento de la Ruta 9, permitiendo la circulación únicamente por el carril rápido. Agentes de la Comisaría de Campana se presentaron en el lugar para gestionar la situación y la causa fue elevada a la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de la localidad.

Investigación en Curso

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente, con un enfoque en determinar las responsabilidades de los involucrados. Este tipo de siniestros resalta la importancia de mantener la seguridad vial en rutas frecuentadas por vehículos de gran porte.