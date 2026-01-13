¿Cómo impactarán Trump y la Fed en el precio de Bitcoin?

La creciente confrontación entre Donald Trump y Jerome Powell redefine el panorama para Bitcoin, elevando la incertidumbre y el interés en activos no soberanos en el actual contexto económico.

El precio de Bitcoin se encuentra nuevamente en un terreno inestable, influenciado por un conflicto que trasciende el ecosistema de las criptomonedas. La disputa entre el presidente Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, introduce un nuevo componente político que agita las expectativas sobre tasas de interés y la credibilidad de los activos de riesgo.

La reciente investigación penal contra Powell debido a su testimonio en el Senado acerca de las renovaciones de la Fed ha generado un desfase en un ambiente ya de por sí tenso. Trump acusa a Powell de actuar en contra de los intereses de la Casa Blanca, luego de que este decidiera no implementar nuevos recortes en las tasas de interés. Powell ha defendido su posición, insistiendo en la independencia de la política monetaria.

Bitcoin: El Activo No Soberano en el Centro de la Controversia

Este tira y afloja no ha pasado desapercibido para los mercados. Cada intervención política en la Fed reanima las dudas sobre el dólar y posiciona a Bitcoin como el tema principal de la conversación sobre activos no soberanos. El precio de Bitcoin se encuentra atrapado en un rango limitado, sin fuerza suficiente para superar resistencias importantes, mientras los inversores analizan el impacto del conflicto en el mercado.

Sin embargo, analistas como Enrique Nievas presentan una perspectiva diferente: La desconfianza en la credibilidad de los bancos centrales puede impulsar el interés en activos descentralizados. Para Nievas, la prima de riesgo es lo que los inversores están dispuestos a pagar en tiempos de incertidumbre.

La Política como Motor de Larga Duración

Este conflicto entre Trump y Powell no se limita a un simple enfrentamiento. En su esencia, puede reavivar el debate sobre la autonomía de la política monetaria en EE. UU. Si esta tensión se convierte en algo estructural, sus repercusiones podrían extenderse más allá de lo inmediato.

Diego Nanini, otro relevante analista, sostiene que esta situación juega a favor de la narrativa fundacional de Bitcoin. Las tensiones geopolíticas y los cuestionamientos sobre instituciones tradicionales refuerzan la búsqueda de reservas alternativas, lo que podría dar un nuevo impulso al mercado cripto.

A pesar de esta perspectiva optimista, Nanini aclara que no se espera un incremento inmediato en el precio: se trata de un proceso gradual en el que múltiples factores influyen en la valoración de Bitcoin.

Sentimientos Mixtos en el Mercado

Las métricas de sentimiento muestran una situación disímil en la comunidad de inversores. Matrixport ha registrado una estabilización en su índice de miedo y codicia, lo cual históricamente ha coincidido con momentos de recuperación en Bitcoin. Este cambio sugiere que el mercado está comenzando a asimilar la reciente volatilidad.

Sin embargo, datos de Nansen indican que el llamado ‘smart money’ mantiene posturas cortas en futuros de Bitcoin, evidenciando que los inversores más cautelosos están cubriendo riesgos ante posibles caídas adicionales.

A la Espera de Definiciones Técnicas

En el ámbito técnico, Bitcoin se encuentra en una fase de compresión de precios, donde las medias móviles actúan como soporte. Esto significa que, aunque estas medidas limitan las caídas, el precio aún no ha recuperado suficiente fuerza para desencadenar un nuevo ciclo alcista sostenido.

Los analistas coinciden en que la liquidez global es crucial. Actualmente, con los bancos centrales actuando con prudencia y la creciente tensión geopolítica, el mercado permanece a la espera. Cualquier mejora en la liquidez o una señal clara de la Fed podría desencadenar un movimiento hacia los $95,000, un aumento del 6% que podría iniciar una tendencia más favorable.

Hasta que se produzcan movimientos decisivos, Bitcoin sigue siendo un activo que se ajusta a las dinámicas políticas y monetarias, más que a los eventos internos del mundo cripto. El conflicto entre Trump y Powell no solo establece un rumbo incierto para el activo digital, sino que también destaca el debate sobre el valor de los activos descentralizados en un entorno cada vez más politizado.

A medida que Bitcoin navega entre su papel como activo de riesgo y su imagen como refugio alternativo, la política monetaria de Estados Unidos seguirá siendo un factor determinante en su evolución.