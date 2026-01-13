Guardians of the Ball: La empresa santiagueña que vinculó a Gerardo Zamora con la AFA

La reciente investigación de Clarín destapa la compleja trama detrás de la nueva plataforma tecnológica de fútbol “Guardians of the Ball”, ligada a funcionarios de la AFA y cuestionadas operaciones financieras.

La Fundación de Guardians of the Ball

La empresa Guardians of the Ball (GOB), presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como un pionero en innovación tecnológica para el deporte, tiene sus orígenes legales y financieros en Santiago del Estero. Esta conexión está estrechamente vinculada con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Documentación Reveladora

A través de documentos oficiales y publicaciones institucionales, Clarín ha confirmado un patrón intrigante de promoción estatal y apoyo a nivel nacional que no puede atribuirse a meras casualidades.

Constitución de la Empresa

Guardians of the Ball SRL fue formalmente constituida el 7 de junio de 2023, en el Boletín Oficial santiagueño. Sus fundadores, ambos residentes en la provincia, son Emmanuel Nazareno Vittar Paz y Octavio Gabriel Escalada Penidez. Sin embargo, el rostro visible de la empresa es Alan Cura, quien comparte el proyecto con su hermano Kevin, un exfutbolista de Huracán.

Un Inicio Sospechoso

Curiosamente, la firma de la sociedad se produjo tan solo días antes de la obtención de su primer contrato estatal. El decreto 1296 fue firmado por el gobernador Gerardo Zamora en mayo, homologando un acuerdo entre la Secretaría de Deportes y Guardianes del Balón, que se formalizó el 14 de junio.

Falta de Licitación

Es notable que no existió un proceso licitatorio previo, lo cual genera suspicacias. Adicionalmente, se observa una inconsistencia: mientras que en el Registro Público la empresa se registra como una SRL nacional, en el decreto se presenta como «Limited», un término típicamente extranjero.

Consolidación de la Empresa

El mismo día del lanzamiento oficial en la Smart City Expo de Santiago del Estero, Guardians of the Ball se posicionó fuertemente en el mercado. Con un aporte de capital de $9 millones en 2024, se llevó a cabo un cambio de domicilio social y una revalorización de las cuotas. Registros posteriores indican que todos estos movimientos han sido realizados bajo la firma de Alejandro Javier Molina.

Relación con la AFA

En diciembre de 2024, la AFA anunció su asociación con Guardians of the Ball, promocionándola como socia oficial en su ingreso al metaverso. Posteriormente, en abril de 2025, la Liga Profesional de Fútbol la incorporó como patrocinador digital.

Un Vínculo Intrigante

Las conexiones no terminan aquí. En el boletín del 29 de septiembre de 2021, se reporta que Fabián Marcelo Ramón Saracco, socio de Odeoma, transfirió todas sus cuotas en la empresa Televida a Molina. Saracco, conocido por su cercanía con Toviggino, ha estado en el centro de numerosas operaciones financieras dentro de la AFA.

Empresarios y Finanzas

Se estima que Saracco ha gestionado hasta 20 millones de dólares en contratos a través de sus empresas, confirmando su influencia dentro del órgano de fútbol. Además, ambas firmas, Guardians of the Ball y Odeoma, comparten la misma dirección en Madrid, lo que sugiere una estrecha vinculación operativa.