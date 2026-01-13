Ramiro Tosi: ‘El dólar ha estado oscilante pero tranquilo en los últimos días’

La reciente aceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires ha suscitado preocupación y análisis, especialmente en el contexto de las decisiones que se tomarán en el Banco Central. Ramiro Tosi, ex subsecretario de Financiamiento, ofrece su visión sobre este fenómeno y sus posibles implicancias.

En una conversación con Canal E, Tosi comentó sobre el índice de inflación de diciembre, señalando que este presentó un aumento superior al previsto. Destacó la existencia de notables diferencias metodológicas entre los índices de la ciudad y del INDEC, lo que influye en la interpretación de los datos.

Cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Otro aspecto crucial abordado por Tosi fue la inminente implementación de un nuevo índice de precios a partir de enero. Este cambio se basa en la reforma del IPC que incorporará la nueva encuesta de gasto de 2018, lo que significa un mayor peso de los servicios en el cálculo respecto a los bienes. Esto, a su vez, puede alterar la comparación con datos anteriores.

Proyecciones sobre la Inflación Nacional

Tosi anticipa que el índice de inflación a nivel nacional podría ser inferior al de Buenos Aires. Se estima que el INDEC podría reportar cifras entre el 2.4% y el 2.5%, influenciado por los precios estacionales. Este dato será clave para entender el panorama económico en los próximos meses.

Inflación y su Efecto en el Mercado Cambiario

En relación con la presión sobre el mercado cambiario, Tosi opinó que el rango de expectativas está claramente establecido. Los analistas estiman que el dólar se moverá entre 2.3 y 2.5, lo cual impactará en la configuración del techo de la banda cambiaria.

El experto describió un mercado cambiario con cierta estabilidad, aunque con fluctuaciones que se mantienen dentro de parámetros razonables. La intervención del Banco Central, a través de bonos ajustados al dólar, también ha contribuido a moderar la volatilidad del tipo de cambio.

Perspectivas Futuras

Por último, Tosi advirtió que las tasas de interés aún reflejan un panorama de cautela en el mercado. Actualmente, las tasas operan entre el 33% y el 34%, lo que sugiere que la inflación prevista para finales de 2025 se mantendrá en niveles similares a los actuales.