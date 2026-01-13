Niño de 8 años gravemente herido en accidente entre camioneta y UTV en La Frontera

Pinamar: Un nene de 8 años gravemente herido tras un accidente entre vehículos

Un trágico accidente se desató en la Frontera de Pinamar este lunes por la noche, cuando un niño de ocho años resultó con heridas severas tras la colisión de varios vehículos en la zona.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20:00 horas, cuando un UTV, que transportaba a un adulto y tres menores, se vio involucrado en un choque con una camioneta Volkswagen Amarok y otro UTV. Según fuentes policiales, la situación se tornó crítica rápidamente.

Detalles del accidente

El impacto dejó a los tres niños lastimados; sin embargo, el más afectado fue el niño de ocho años, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Tras perder el conocimiento, fue necesario reanimarlo en el lugar y entubarlo de urgencia para terminar trasladándolo en ambulancia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

Estado de salud del menor

El menor se encuentra actualmente en la unidad de terapia intensiva del hospital, donde ha sido intervenido quirúrgicamente debido a una severa lesión hepática que ha requerido un taponamiento para controlar la hemorragia. Se prevé que el pequeño necesite otra cirugía en el futuro cercano.

Otras víctimas del accidente

Las otras dos menores que estaban en el UTV presentaron traumatismos, pero se encontraban conscientes y fueron llevadas al hospital por sus propios medios. En cuanto a los adultos involucrados, sus lesiones fueron catalogadas como leves y se encuentran fuera de peligro.

Una zona de riesgo

Días antes de este incidente, un informe había expuesto cómo la Frontera de Pinamar se ha convertido en un punto de atracción riesgosa, donde la velocidad y la imprudencia predominan. La falta de regulaciones para la circulación de vehículos todo terreno expone a familias y turistas a peligros constantes durante la temporada alta de verano.

