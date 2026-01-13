Niños palestinos vuelven a clases en Gaza: aulas en tiendas de campaña tras más de dos años de guerra

Después de años de conflicto, el sonido de risas y clases resuena nuevamente en las escuelas improvisadas de la Ciudad de Gaza, donde la educación toma un nuevo rumbo.

Retorno a la Educación en Gaza

Las aulas en tiendas de campaña son ruidosas, pero llenas de vida. A pesar de las condiciones precarias, los niños y sus maestros se esfuerzan por retomar el aprendizaje tras un largo periodo de interrupción debido a la guerra.

Un Comienzo Esperanzador

El sonido del aprendizaje se ha reanudado en la escuela Lulwa Abdel Wahab al Qatami, que fue bombardeada y devastada, pero ahora cobra vida nuevamente. Tras el alto el fuego en octubre, esta escuela representa un nuevo comienzo para cientos de estudiantes que, a pesar de las dificultades, muestran alegría al regresar a un ambiente educativo, aunque sea en condiciones rudimentarias.

Los Efectos de la Guerra

Más del 97% de las escuelas en Gaza ha sido afectado de alguna manera; muchas se han convertido en refugios para familias desplazadas. Con 658.000 niños en edad escolar, muchos de ellos no han visto una sala de clases en casi dos años, enfrentando una realidad marcada por el hambre, la muerte y el desplazamiento.

Un Aula Improvisada, Pero Vital

La escuela improvisada, gestionada por Unicef, ofrece lo básico: materias como árabe, inglés y matemáticas. Aunque los recursos son escasos, el deseo de aprendizaje de los niños es palpable. Mohammed Saeed Schheiber, director del centro, enfatiza la importancia de brindar a los estudiantes un refugio educativo para compensar lo que han perdido.

Los Retos por Superar

A pesar de las iniciativas, los desafíos son enormes. Los estudiantes, muchos de ellos traumatizados por lo vivido, requieren apoyo psicológico. Actualmente, la escuela asiste a 1.100 alumnos, funcionando en turnos alternos, mientras la demanda excede enormemente la capacidad.

Voces de los Estudiantes

Naeem al Asmaar, de 14 años, expresa su anhelo por la escuela, recordando cómo fue antes de la guerra. «Echaba de menos ir a la escuela. Ahora solo estudiamos cuatro asignaturas. No es lo mismo, pero estar aquí es crucial», comenta. Rital Alaa Harb, de 9° curso, añade que el desplazamiento afectó su educación y que extraña mucho su antigua escuela.

La Situación de las Familias

Los padres, como Huda Bassam al Dasouki, sienten la presión de un sistema educativo desmoronado que sólo ofrece soluciones temporales. Antes de la guerra, una simple libreta costaba un shekel; ahora cuesta cinco. Los niños se enfrentan a la realidad de haber perdido años de educación, un retroceso que se siente profundamente en sus vidas.

Un Futuro Comprometido

La falta de suministros básicos y las restricciones impuestas sobre la entrada de ayuda humanitaria complican aún más la situación educativa. A pesar de los esfuerzos por restablecer el aprendizaje, la realidad de Gaza está marcada por la incertidumbre y la lucha por la supervivencia.

La Resiliencia de la Educación

Para los educadores, la determinación de los estudiantes es un símbolo de esperanza. «La educación es nuestra base», afirma Kholoud Habib, maestra en la escuela, resaltando su papel fundamental en el futuro de sus hijos. «Aunque perdamos todo, el conocimiento es la única inversión que aún podemos ofrecer», agrega.