Impactantes imágenes del meteotsunami y el instante en que el mar avanza

Una ola imprevista desató el caos el pasado lunes en las playas de Mar Chiquita y Santa Clara, cercanas a Mar del Plata. El fenómeno dejó un saldo de un muerto y más de 35 heridos, mientras las imágenes del suceso impactaron en las redes sociales.

Este extraño evento es conocido como meteotsunami, un fenómeno poco habitual que se produce debido a cambios drásticos en la presión atmosférica o vientos intensos, provocando una rápida variación en el nivel del mar. El agua llegó a elevarse hasta cinco metros en algunas áreas.

Descripción del Suceso

Según relatos de testigos, el mar se retiró repentinamente antes de que una ola masiva brotara «casi como una pared», arrasando con fuerza e imposibilitando a los bañistas de escapar con rapidez.

Momentos de Pánico

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el pánico desatado en ambas playas. Una grabación de seguridad revela cómo el agua comenzó a elevarse sorpresivamente, mientras los bañistas intentaban protegerse con desesperación.

Víctimas y Rescate

Una de las víctimas fatales fue Yair Manno, un argentino que vivía en Francia. A pesar de la rápida reacción de los servicios de socorro, Manno fue llevado a un centro médico sin signos vitales tras el rescate.

Se registraron más de 35 heridos, muchos de ellos en estado de shock. En los momentos posteriores a la ola, los guardavidas trabajaron incansablemente para rescatar a las personas en peligro.

Impacto y Reacción Social

Este evento inesperado ha generado un fuerte debate sobre la seguridad en las playas y la necesidad de información adecuada para los turistas, quienes se vieron sorprendidos por este fenómeno natural.

El contenido de estas grabaciones nos recuerda la imprevisibilidad de la naturaleza y la importancia de estar siempre alertas ante fenómenos inesperados. La conmoción sigue presente entre los turistas y residentes de la zona, quienes esperan obtener respuestas sobre lo ocurrido.