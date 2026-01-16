Dólar blue: cierre del viernes 16 de enero de 2026

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Actualización del 16 de enero de 2026
El valor del dólar se mantiene como un tema candente en Argentina. Hoy, las cifras reflejan un mercado cambiante. A continuación, te presentamos las cotizaciones más relevantes de esta jornada.
Valor del dólar blue
En el mercado informal, el dólar blue se estableció con un precio de $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.
Precio del dólar oficial
Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró con valores de $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.
Cotización del dólar MEP
El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra hoy en $1.471,80 para la compra y $1.473,30 para la venta.
Cotización del dólar contado con liquidación (CCL)
El dólar contado con liquidación finalizó en $1.509,70 para la compra y $1.510,40 para la venta.
Valor del dólar cripto
En las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en torno a $1.502,07 para la compra y aproximadamente $1.523,79 para la venta.
Cotización del dólar tarjeta
El tipo de cambio correspondiente al uso de la tarjeta en el extranjero se fija hoy en $1.904,50, reflejando el costo del dólar turístico.
Riesgo País
El riesgo país, que mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y los estadounidenses, se situó en alrededor de 560,00 puntos básicos en esta jornada.