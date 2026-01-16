Dólar blue: cierre del viernes 16 de enero de 2026

El valor del dólar se mantiene como un tema candente en Argentina. Hoy, las cifras reflejan un mercado cambiante. A continuación, te presentamos las cotizaciones más relevantes de esta jornada.

Valor del dólar blue

En el mercado informal, el dólar blue se estableció con un precio de $1.485,00 para la compra y $1.505,00 para la venta.

Precio del dólar oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cerró con valores de $1.415,00 para la compra y $1.465,00 para la venta.

Cotización del dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra hoy en $1.471,80 para la compra y $1.473,30 para la venta.

Cotización del dólar contado con liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación finalizó en $1.509,70 para la compra y $1.510,40 para la venta.

Valor del dólar cripto

En las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto se cotiza en torno a $1.502,07 para la compra y aproximadamente $1.523,79 para la venta.

Cotización del dólar tarjeta

El tipo de cambio correspondiente al uso de la tarjeta en el extranjero se fija hoy en $1.904,50, reflejando el costo del dólar turístico.

Riesgo País

El riesgo país, que mide la diferencia entre las tasas de los bonos argentinos y los estadounidenses, se situó en alrededor de 560,00 puntos básicos en esta jornada.