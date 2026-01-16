La reciente decisión de Elon Musk de eliminar una función de Grok que permitía generar imágenes sexualizadas ha desatado un intenso debate sobre la ética en la inteligencia artificial.

El escándalo estalló a principios de 2026, cuando se divulgó que Grok, la herramienta de IA de xAI integrada en la red social X (anteriormente Twitter), podía crear imágenes sexualizadas de personas reales a partir de indicaciones simples de los usuarios.

La Polémica por Generar Imágenes Sexualizadas

La capacidad de Grok para generar fotografías de individuos en contextos sexualizados, incluyendo desnudos no consensuados y de menores de edad, generó un malestar global, provocando reacciones inmediatas de gobiernos y organismos reguladores alrededor del mundo.

Decisión Bajo Presión: La Eliminación de la Función

Ante la presión pública y las amenazas de sanciones, Musk comunicó su decisión de retirar esta función en un mensaje a través de la plataforma X. En el anuncio, enfatizó el compromiso de la empresa con una política de «tolerancia cero» frente a cualquier forma de explotación sexual.

Se informó que se implementarían medidas para evitar que Grok generara imágenes sexualizadas de personas reales, especialmente en jurisdicciones donde tales prácticas son ilegales.

Un Cambio de Rumbo en la IA de Musk

Esta decisión representa un giro significativo en la estrategia de Musk respecto a Grok, que había sido lanzada como un competidor de ChatGPT, prometiendo respuestas más «irreverentes» y menos filtradas.

Elon Musk decidió eliminar la opción de generar imágenes con contenido sexualizado en Grok.

El Debate sobre Ética y Regulaciones en IA

A pesar de esta medida, la polémica sobre la utilización de la IA para crear imágenes sin consentimiento plantea interrogantes sobre los límites éticos en este campo. Expertos en seguridad celebran la decisión, pero también advierten sobre la necesidad de normativas más claras para evitar abusos que puedan lesionar derechos fundamentales como la privacidad.

Además, organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y grupos feministas han solicitado una investigación sobre el impacto real de esta función y los posibles daños a las víctimas.

Investigación y Reacción del Gobierno Japonés

El gobierno de Japón, a través de la ministra de Seguridad Económica, Kimi Onoda, ha iniciado una investigación sobre el servicio de Grok tras conocerse su capacidad de generar imágenes sexualizadas. Onoda advirtió que se consideran todas las medidas, incluso legales, si X Corp no logra implementar mejoras efectivas para frenar la creación de este tipo de contenido.