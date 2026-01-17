Cortes de Agua en Carlos Paz: Proyecto para Compensar a los Afectados

En respuesta a un grave corte de agua que afectó durante más de 60 horas a Villa Carlos Paz y localidades del sur de Punilla, el concejal Carlos Quaranta ha presentado un proyecto que busca ofrecer compensaciones económicas a los afectados.

La reciente crisis de suministro de agua no solo impactó en los hogares, sino que muchos comercios, hoteles y emprendimientos turísticos se vieron obligados a cerrar o recurrir a costosos camiones cisterna privados durante uno de los períodos más críticos del año.

Iniciativa del Concejal Quaranta

El concejal Carlos Quaranta, representante del espacio Carlos Paz Inteligente, ha tomado la iniciativa de proponer una ordenanza para que el municipio compense a los vecinos y comerciantes por los daños sufridos. “Proponemos un descuento automático del 20% en la boleta de enero para todos los usuarios”, explicó Quaranta.

Problemas Estructurales

El edil señaló la falta de inversión y previsión en los servicios públicos como encargados del problema. “Vivimos en una ciudad montañosa donde eventos climáticos significativos pueden generar problemas en el suministro. Sin embargo, no se han tomado las medidas adecuadas”, acotó.

Quaranta también criticó que, a pesar de contar con un presupuesto de 65 millones de pesos para mejorar la captación en la planta de Cuesta Blanca, no se realizó ninguna inversión. “Mientras que la provincia invirtió más de 6.500 millones en el acueducto, el municipio no ha hecho lo mismo”, añadió.

Aspectos Clave del Proyecto

La propuesta presentada por Quaranta incluye beneficios económicos para los usuarios afectados. Se permitirá que aquellos que contrataron servicios de agua de proveedores privados, puedan descontar ese gasto en las futuras facturas de agua. Por ejemplo, si un usuario pagó 100 mil pesos por el agua, ese monto se deducirá en las próximas boletas.

Consideraciones Especiales

Además, el proyecto aboga por la creación de un canal de atención especial para comerciantes y hoteleros que hayan enfrentado pérdidas significativas. “Proponemos apoyar a quienes no pudieron cobrar por servicios debido a esta crisis”, comentó Quaranta.

El concejal destacó que el 20% de descuento es un criterio razonable, ya que la situación no se extendió por más de unos pocos días, pero fue severa y necesita ser abordada con justicia.

Equidad para Todos

El proyecto también se extiende a los usuarios de la Cooperativa San Roque, asegurando que todas las áreas afectadas reciban la misma atención y apoyo.

Impacto en la Imagen Turística de Villa Carlos Paz

Quaranta subrayó la importancia de mantener una imagen positiva para la ciudad, especialmente en un momento tan crucial como el inicio de la temporada turística. “No es fácil tener que decir que Villa Carlos Paz estuvo sin agua. Esto afecta directamente nuestra imagen como destino turístico, y debe ser resuelto con urgencia”, concluyó.