Economista advierte: La tasa de interés impulsa la inflación en Argentina

La inflación de diciembre, que se ubicó en un 2,8%, ha desatado nuevas inquietudes sobre la dinámica de precios en Argentina y las dificultades económicas que enfrenta el Gobierno en el corto plazo.

El economista Gonzalo Martínez Mosquera comentó sobre las cifras recientes, resaltando que no solo confirman una tendencia ascendente, sino que anticipan un panorama todavía más complicado. “Llevamos tiempo previniendo que la inflación iba a comenzar a incrementarse”, subrayó al recordar que el índice había alcanzado un mínimo de aproximadamente 1,5% a mediados del año pasado. La magnitud del último dato resultó sorprendente. “Fue un dato mucho más alto de lo esperado”, aseguró Martínez Mosquera.

Preocupación por los Números Inflacionarios

El índice núcleo ha llegado al 3%, lo que añade un grado de preocupación considerable: “Estamos frente a inflaciones que son bastante significativas”. A partir de esta perspectiva, propone una interpretación alternativa sobre las raíces del problema inflacionario en el país.

“Considero que la principal causa detrás del comportamiento de la inflación en Argentina es la tasa de interés, pero en un sentido opuesto al que muchos economistas sostienen”, reveló. Martínez Mosquera explicó que un aumento en la tasa de interés provoca mayor emisión monetaria indirecta: “Cuando la tasa de interés sube, también incrementa la inflación, ya que el Gobierno debe distribuir más pesos, entre comillas, gratis, a la sociedad”.

Perspectivas de Inflación para el Futuro

El economista no comparte las proyecciones oficiales que sugieren una desaceleración. “Preveo que la inflación puede alcanzar el 3% mensual en el corto plazo”, afirmó, sustentando su pronóstico en las tasas que el Gobierno abona en sus licitaciones de deuda en pesos.

Presiones Cambiarias en Ascenso

Asimismo, Martínez Mosquera advirtió sobre el aumento de la presión cambiaria. “El Gobierno ha comenzado a adquirir dólares agresivamente a través del Banco Central, lo que genera una presión adicional”, explicó. Aunque señaló que esa presión se está gestionando mediante medidas financieras, “esto puede calmar el mercado momentáneamente, pero es una solución temporal”, agregó.

En relación a la reducción de subsidios y su repercusión fiscal, enfatizó que la economía argentina requiere más pesos para su funcionamiento. “La economía necesita monetizarse, requiere más circulación de pesos”, finalizó, aunque subrayó que existen diversas maneras de abordar esta necesidad.