Calendario Completo de Episodios

¡Regresa Poniente! "El Caballero de los Siete Reinos" Estrena Este Domingo

¡La espera ha terminado! Este domingo, 18 de enero, los fanáticos de la saga regresan a Poniente con el estreno de "El Caballero de los Siete Reinos". La nueva producción de HBO Max promete captar la esencia de las novelas cortas de George R.R. Martin, ofreciendo un formato ágil y atractivo.

La serie contará con una narrativa compacta que sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, dejando de lado los rellenos innecesarios. Este enfoque dinámico asegura que cada episodio esté repleto de acción y emoción, alineándose con la rica tradición de la caballería errante.

Lanzamiento Semanal: ¿Qué Esperar Cada Domingo?

Para los entusiastas que ya están organizando sus noches de estreno, es esencial que sepan que «El Caballero de los Siete Reinos» seguirá el formato tradicional de lanzamiento semanal. Esta primera temporada no solo presenta a nuevos personajes, interpretados por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, sino que también sirve como el inicio de una aventura épica a largo plazo. ¡HBO ya ha confirmado una segunda temporada!

Calendario de Estrenos: Mantente al Día

La primera temporada de «El Caballero de los Siete Reinos» consta de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de entre 30 y 45 minutos. Este nuevo formato permitirá que la historia se adentre rápidamente en el emocionante Torneo de Vado Ceniza y en la profunda relación entre el caballero y el príncipe. ¡Aquí tienes el calendario para no perderte ningún episodio!

Sinopsis: ¿Qué Nos Traerá Esta Temporada?

La trama adapta el primer cuento de George R.R. Martin, titulado «El Caballero Errante», situándose aproximadamente 90 años antes de los eventos de «Game of Thrones». En un Westeros en incertidumbre tras la Primera Rebelión Blackfyre, seguimos a Dunk, un escudero humilde que toma la identidad de caballero, y a Egg, un niño con un secreto que podría cambiar el destino de los Targaryen.