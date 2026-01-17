¿Qué opción es más económica para pagos en comercios y emprendimientos?

Con la creciente competencia en el ecosistema de pagos de Argentina, elegir el método adecuado para tu negocio es clave. Conoce qué opciones ofrecen las principales plataformas para facilitar cobros con QR y tarjetas.

En el dinámico mercado argentino, las billeteras digitales, bancos y adquirentes tradicionales ofrecen diversas alternativas para realizar cobros. Esta variedad permite a los comerciantes comparar costos y elegir la opción más conveniente, destacándose plataformas como Mercado Pago, Ualá y MODO, que, aunque comparten el mercado, presentan diferencias significativas en sus comisiones.

Mercado Pago: Líder del Mercado y Costos a Considerar

Mercado Pago es la opción más utilizada por los comerciantes argentinos, facilitando cobros mediante QR, dispositivos Point y links de pago. Su alta presencia en el mercado es compensada por unas comisiones que pueden ser elevadas, especialmente para quienes buscan acreditaciones inmediatas:

Comisiones:

QR con saldo: 0,8%

Débito inmediato: 3,25% (Point), 1,35% con QR

Crédito inmediato: 6,29% (Point/QR)

A pesar de ser popular por su facilidad de uso, es vital que los comerciantes evalúen si los costos de Mercado Pago se ajustan a sus necesidades.

Ualá: Alternativa Atractiva por sus Tarifas Competitivas

Ualá ha ingresado con fuerza al sector de cobros a través de Ualá Bis, enfocándose en emprendedores y pequeños negocios. Con tarifas más accesibles y un sistema de QR interoperable, cada vez se presenta como una opción más deseable:

Comisiones:

QR interoperable con saldo inmediato: 0,8%

Débito inmediato: 2,9%

Crédito inmediato: 4,9%

Esto ha permitido que Ualá se convierta en una opción viable, especialmente para comerciantes con márgenes reducidos.

MODO y Bancos: Las Mejores Comisiones del Mercado

MODO, respaldada por los principales bancos del país, no cuenta con su propio sistema de cobro, sino que se apoya en la infraestructura de adquirentes como Fiserv y Prisma. Su atractivo radica en las tasas reguladas por el Banco Central:

Comisiones de MODO:

Fiserv: 0,8% (QR inmediato), 0,8% (débito, 1 día hábil), 1,8% (8 días hábiles)

Payway: 0,8% (QR inmediato), 1% (débito, 1 día hábil), 6,3% y 2% (1 y 8 días hábiles)

MODO se posiciona así como la opción más económica, siendo cada vez más elegida por comercios que desean reducir costos operativos.

Otras Alternativas: NAVE y GetNet

Los adquirentes tradicionales también tienen su lugar en el mercado. GetNet del Santander y NAVE del Grupo Galicia ofrecen terminales físicas con estructuras de precios variadas:

Comisiones:

GetNet: 0,8% (QR), 3,19% (débito) y 6,19% (crédito) con acreditación inmediata

NAVE: 0,8% (QR), 1,2% (débito) y 4,5% (crédito) con acreditación inmediata

Estas alternativas son valiosas, especialmente para negocios con un volumen de transacciones mayores, gracias a sus competitivas tarifas que presionan los costos a la baja.