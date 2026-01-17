La Calera: Exigen reparaciones urgentes en un caño de agua centenario deteriorado

La reciente rotura de un caño maestro ha desatado la inquietud entre los vecinos de La Calera, quienes exigen respuestas sobre la seguridad de su infraestructura y posibles soluciones al problema.

La Amenaza del Caño Maestro

El caño maestro que conecta la Central Hidroeléctrica La Calera con la planta potabilizadora Suquía, de acero roblonado y con un diámetro de tres metros, presenta un severo deterioro. La infraestructura, que data de 1913, ha visto su estado agravado por un aumento de caudal en 2025, lo que ha llevado a la comunidad a manifestar su preocupación por los riesgos asociados a su funcionamiento.

Impacto en los Barrios

Los barrios más afectados son Stocklin e Industrial, donde las roturas han causado inundaciones en patios, humedad dentro de las viviendas y daños en las calles y espacios públicos. La situación ha generado una sensación de vulnerabilidad entre los residentes, quienes están inquietos ante la posibilidad de nuevas roturas.

Pedido de Informe al Gobierno

Ante esta problemática, el legislador provincial Gerardo Grosso ha elevado un pedido de informes a las autoridades provinciales, EPEC y APRHI. El objetivo es obtener claridad sobre el estado actual del caño, los estudios técnicos realizados y un plan definido para su reparación o sustitución. También solicita información sobre el presupuesto, plazos y financiamiento de las obras necesarias.

Intervención Municipal y Respuestas Faltantes

A pesar de que la responsabilidad del caño recae en el gobierno provincial, el Municipio de La Calera ha tomado medidas para mitigar la emergencia. El concejal Lucas Larrosa resaltó que la municipalidad ha aportado maquinaria, personal y recursos para realizar soldaduras provisorias. Sin embargo, estas reparaciones temporarias plantean interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora.

Preocupaciones Persistentes

Larrosa ha señalado que hasta la fecha no ha habido respuestas del Gobierno provincial sobre un plan de reparación definitivo. “Necesitamos saber cuándo se va a abordar la reparación o sustitución del caño, qué tiempo tomará y cuáles serán los recursos utilizados. Actualmente, esa información es incierta”, expresó, subrayando la urgencia del asunto.

Estado de Alerta Entre los Vecinos

A pesar de los esfuerzos por contener las filtraciones visibles, los residentes siguen en estado de alerta. Las lluvias y las napas altas contribuyen a una situación crítica, inquietando a los vecinos sobre una posible nueva crisis hidráulica en la zona.