Gobierno confirma superávit fiscal por segundo año en 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un hito importante: Argentina alcanzó por primera vez en más de dos décadas, un superávit fiscal en el cierre del 2025, según anunció en su cuenta de X.

Detalles del Superávit Alcanzado

El año 2025 concluyó con un superávit primario del 1,4% y un superávit financiero del 0,2% del PIB, equivalentes a $11.769.219 millones en superávit primario y $1.453.819 millones en superávit financiero, informó el ministro.

A pesar de la celebrada cifra, el contexto de diciembre fue desafiante. Caputo indicó que el Sector Público Nacional reportó un déficit primario de $2.876.450 millones y un déficit financiero de $3.290.302 millones debido a la estacionalidad.

Un Hito Histórico

Caputo subrayó que este es el primer año desde 2008 que se registra un superávit financiero base caja durante dos años consecutivos, marcando un hito en la serie histórica desde 1993. Además, se logró este resultado cumpliendo con todos los compromisos de deuda pública.

Reduciendo el Gasto sin Afectar a los Más Vulnerables

El ministro destacó que el gasto primario en 2025 fue un 27% menor en términos reales en comparación con 2023, protegiendo los programas sociales destinados a los sectores más vulnerables de la población.

Perspectivas para el Futuro

Caputo se mostró optimista sobre la posibilidad de seguir devolviendo recursos al sector privado. Desde 2024, se ha logrado una reducción de impuestos que ya alcanza más del 2,5% del PIB.

Desafíos en el Horizonte

Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), advirtió que, aunque 2024 finalizó con un superávit primario más alto del 1,8%, la dinámica de ingresos y gastos presenta desafíos. Prevén una presión sobre los gastos debido a incrementos en jubilaciones y prestaciones.

De cara al 2026, el gobierno tiene una meta primaria del 1,5% y una meta financiera del 0,3% en el presupuesto sancionado por el Congreso, lo que implicará grandes decisiones económicas.