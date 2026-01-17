Nuevo fondo para potenciar la liquidez de PyMES

Una opción de inversión segura y accesible para optimizar la liquidez en tiempos inciertos. Descubre cómo este fondo puede transformar la manera en que manejas tu dinero.

IOL Inversiones ha presentado el innovador FCI IOL Cash Management, un fondo común de inversión en pesos creado para mejorar la liquidez tanto de PyMEs como de inversores individuales, garantizando un rendimiento atractivo con la posibilidad de acceso inmediato a los fondos.

En un contexto económico donde la gestión del dinero a corto plazo es crucial, la liquidez se ha convertido en un factor determinante para individuos y empresas.

Ante esta realidad, el FCI IOL Cash Management se presenta como una solución diseñada para aquellos que desean obtener rendimiento sin perder la disponibilidad de su inversión.

Recientemente, la descenso en la inflación y el ajuste de las tasas han llevado a muchos, especialmente las PyMEs, a reconsiderar sus estrategias para administrar los recursos excedentes en un entorno competitivo.

Desde el ingreso mensual hasta los pagos de:

servicios

impuestos

sueldos, es común que los fondos se queden inmovilizados o generen ingresos muy bajos.

Un Fondo Diseñado para Optimizar la Liquidez

El FCI IOL Cash Management responde a una necesidad concreta: asegurar la remuneración de la liquidez de manera eficiente, con bajo riesgo y flexibilidad.

Con un perfil conservador y centrado en el corto plazo, este fondo de renta fija diversifica sus inversiones entre instrumentos públicos y privados de corta duración. Su objetivo es maximizar el rendimiento y minimizar la volatilidad, garantizando rescates en 24 horas.

La propuesta busca ofrecer un rendimiento similar o superior al de un plazo fijo tradicional, a la vez que evita la inmovilización del capital, proporcionando así una alternativa más flexible y rentable que mantener fondos en cuentas ordinarias o billeteras digitales.

La Tasa Nominal Anual proyectada es del 32%, alineada con las condiciones actuales del mercado.

Una Solución Clave para Inversores y Empresas

Este producto está especialmente diseñado para inversores conservadores y empresas que buscan optimizar su capital de trabajo.

El FCI IOL Cash Management permite gestionar excedentes de liquidez sin asumir riesgos elevados ni comprometer la disponibilidad de los fondos.

“Muchos inversores necesitan una solución ágil para el corto plazo. Este fondo está pensado para quienes no quieren dejar su dinero detenido ni comprometerlo a largo plazo”, explicó Maximiliano Donzelli, Director de Estrategias & Trading en IOL Inversiones.

El FCI IOL Cash Management ya está disponible para inversión a través de la plataforma digital de IOL. Para participar, solo hay que acceder a la sección «Invertir«, seleccionar «Fondos Comunes de Inversión» y escoger el fondo deseado.

Los usuarios deben ingresar el monto, aceptar el reglamento de gestión y confirmar la operación de manera 100% digital.