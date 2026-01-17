Dos turistas heridas en accidente de cuatriciclo

Dos turistas de Buenos Aires se vieron involucradas en un choque de cuatriciclo este viernes en Villa Gesell, dejando un saldo de heridas que están bajo evaluación médica.

El incidente ocurrió en los médanos cerca del Camping Pucará, al norte de esta popular ciudad balnearia. Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente.

Detalles del Accidente

Las afectadas, de 27 y 31 años, sufrieron diversas lesiones tras el impacto. La más joven de ellas presentó un traumatismo de cráneo y problemas en la columna vertebral, resultando en pérdida de conocimiento. En el primer examen médico, no mostró sensibilidad en las piernas y, posteriormente, se identificó un compromiso lumbar, lo que llevó a su traslado a un centro sanitario de mayor complejidad.

Atención Médica

Por otro lado, la segunda mujer experimentó heridas menos severas, incluyendo politraumatismos. Afortunadamente, ambas pacientes no requirieron intubación ni asistencia respiratoria. Fueron trasladadas a Mar de Ajó para realizar más estudios y asegurar su recuperación.

Contexto de Seguridad en la Costanera Atlántica

Este accidente se suma a una creciente serie de incidentes en la costa atlántica. Recientemente, un niño de ocho años, Bastián Jerez, resultó gravemente herido tras un choque entre un UTV y una camioneta en Pinamar, donde su padre y otras tres personas también sufrieron lesiones. El niño está bajo un pronóstico reservado, tras ser trasladado a un hospital en Mar del Plata para una operación adicional.

Responsabilidades Legales

Como consecuencia del accidente en Pinamar, el padre de Bastián Jerez, así como la conductora del UTV y el conductor de la camioneta, han sido imputados por lesiones culposas. La investigación apunta a que el niño no usaba el cinturón de seguridad debido a que iba sentado en el regazo de su padre, un hecho que aumenta la responsabilidad del adulto en este grave episodio.