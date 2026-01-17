El Gobierno avanza hacia la privatización de Aerolíneas Argentinas: ‘Estamos en una etapa inicial’

El debate sobre la posible privatización de Aerolíneas Argentinas ha vuelto a resurgir en la arena política tras rumores de acercamientos entre el Gobierno y entidades privadas. El economista Federico Vaccarezza ofrece su perspectiva sobre este escenario incierto.

En una reciente entrevista con Canal E, Federico Vaccarezza analizó las implicancias de la discusión sobre la privatización de la aerolínea nacional. Aseguró que, en esta etapa inicial, sólo se han dado «primeras aproximaciones» y que el interés por parte del sector privado está todavía en evaluación.

Los Obstáculos Legales a la Privatización

Uno de los principales desafíos que enfrenta esta posibilidad es el marco legal actual. Vaccarezza recordó que la historia reciente de Aerolíneas Argentinas incluye múltiples modificaciones en su estatus, lo que ha llevado a la implementación de fuertes resguardos institucionales. «Tras la estatización, se llevaron a cabo cambios en la regulación que impiden la venta de la empresa sin el consenso del Congreso Nacional, que requeriría una mayoría calificada de dos tercios», detalló.

Un Contexto Global Favorable para el Sector Aerocomercial

A pesar de los obstáculos, Vaccarezza mencionó que el contexto internacional es propicio para el crecimiento del sector aerocomercial. «El mercado global está en una fase de expansión significativa, y se anticipa que en 2026 se alcancen 5.200 millones de pasajeros», afirmó. Esto convierte a Aerolíneas Argentinas en una opción atractiva para integración dentro de este panorama.

Consideraciones Políticas y Regionales

Sin embargo, esta discusión está lejos de ser meramente económica, pues involucra la política federal y el impacto en las provincias. Vaccarezza subrayó la importancia de considerar la conectividad que Aerolíneas Argentinas ofrece a las regiones más alejadas del país y el papel de los gobernadores en el futuro de la aerolínea.