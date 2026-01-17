Nueva actualización: ¡Añade una foto de portada a tu perfil!

La popular aplicación de mensajería presenta una emocionante funcionalidad que promete transformar la manera en que interactuamos en la plataforma. Prepárate para mostrar tu estilo con imágenes de portada.

WhatsApp, la conocida app de mensajería perteneciente a Meta, revelará muy pronto una nueva característica que permitirá a los usuarios añadir una segunda imagen a su perfil. Este cambio, que tiene como objetivo convertir la plataforma en un entorno más social, fue descubierto en la última versión beta y confirmado por expertos en tecnología como WABetaInfo.

Dos Imágenes, Más Personalidad

La nueva función brindará la opción de agregar una fotografía de portada que complementará la imagen principal del usuario. Este formato, que se asemeja a lo que ya encontramos en Facebook, permitirá a cada perfil tener una imagen tradicional junto a una más sugestiva, facilitando así la expresión de intereses y estilos personales.

Pruebas en Marcha para iOS y Android

Actualmente, la característica se encuentra en fase de prueba en las versiones beta de WhatsApp para iOS y Android. En Android, esta opción fue vista en la versión 2.25.32.2, mientras que en iOS se activó en la beta 26.1.10.71 a través del programa TestFlight. Aunque no se ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento global, se espera que esté disponible para todos los usuarios durante el primer trimestre de 2026.

Un Movimiento Estratégico en un Mercado Competitivo

Con esta iniciativa, Meta busca reforzar la identidad visual de WhatsApp y alinearla con dinámicas propias de las redes sociales, a fin de atraer a usuarios que buscan más que una simple herramienta de mensajería. La incorporación de fotografías de portada permitirá a los usuarios comunicar mejor su personalidad y estado de ánimo, haciendo que WhatsApp se posicione como un espacio más interactivo y social.

Respondiendo a la Competencia

Este movimiento también refleja la creciente competencia en el sector de aplicaciones de mensajería, donde adversarios como Telegram y Signal han ganado popularidad gracias a sus opciones de personalización y funcionalidades avanzadas. WhatsApp busca no solo mantenerse relevante, sino también ampliar su atractivo en un ecosistema en constante evolución.