“Prepárate para las Vacaciones: Claves de Educación Financiera que Debes Conocer”

La contadora y especialista en liderazgo, Valeria Díaz, comparte estrategias efectivas para gestionar las finanzas familiares, evitando deudas y fomentando la educación financiera en el hogar.

En una reciente entrevista con Canal E, Valeria Díaz ofreció valiosos consejos sobre cómo planificar adecuadamente el presupuesto familiar y evitar sorpresas financieras durante las vacaciones. Destacó la importancia de aplicar tácticas de organización que suelen usarse en el ámbito empresarial.

Planificación Financiera: El Presupuesto Anual

Para evitar el estrés financiero, es esencial establecer un presupuesto anual que incluya una sección específica para las vacaciones. “Es fundamental reservar una parte de nuestros ingresos cada mes para esos gastos», enfatizó Díaz. De esta manera, se logra una mayor previsibilidad y tranquilidad en el momento de viajar.

Identificando los Costos de Vacaciones

Valeria aconsejó clasificar los gastos asociados al tiempo de descanso. “Necesitamos identificar cada tipo de gasto que generamos durante las vacaciones”, expresó. Esto incluye traslados, alojamiento, comidas y cualquier otro gasto que se pueda presentar. Además, recomendó crear un fondo para imprevistos, lo cual brinda mayor seguridad financiera.

Para quienes utilizan su propio vehículo, Díaz subrayó la importancia de considerar costos adicionales como el mantenimiento del auto antes de emprender un viaje. “Es vital asegurar que el vehículo esté en óptimas condiciones para evitar contratiempos», agregó.

Manejo Responsable de Tarjetas de Crédito

En cuanto al uso de tarjetas de crédito, Valeria hizo hincapié en que se debe entender su funcionamiento y no caer en el error de acumular deudas. “Utilizar este medio de pago implica diferir gastos a futuro, y a veces podemos perder la cuenta de las cuotas acumuladas», explicó.

Revisión de Resúmenes e Historial Financiero

La especialista recomendó revisar los resúmenes de las tarjetas con regularidad y llevar un registro claro de los gastos. “Aprender a leer los resúmenes y registrar las cuotas nos ayudará a mantener el control», sugirió, mencionando además herramientas como hojas de cálculo o aplicaciones que facilitan esta tarea.