Dólar Blue: Cotización del 29 de enero

En el contexto cambiario del país, el dólar blue presenta cifras que despiertan la atención de los argentinos en este inicio de año.

Este jueves 29 de enero de 2026, las cotizaciones del dólar blue y otros tipos de cambio son clave para entender el mapa financiero del día.

Valor del Dólar Blue: Hoy en el Mercado

El dólar blue se sitúa en $1.465,00 para la compra y $1.485,00 para la venta, marcando un claro indicador de la situación económica actual.

Valor del Dólar Oficial

Según los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se cotiza hoy a $1.415,00 para compra y $1.465,00 para venta, reflejando las diferencias con el mercado paralelo.

Fernando Marengo: «Esta vez será distinto a la tablita de los 70 y la Convertibilidad de los 90»

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, opera a $1.461,70 para compra y $1.465,70 para la venta, continuando su tendencia en el mercado financiero.

Valor del dólar blue: cotizaciones a la fecha

Cotización del Dólar Contado con Liquidación

En el ámbito del dólar contado con liquidación (CCL), se registra una cotización de $1.507,90 para la compra y $1.509,10 para la venta, ofreciendo otra perspectiva del mercado cambiario.

Valor del Dólar Cripto

A través de las criptomonedas, el dólar cripto se sitúa en $1.511,90 para la compra y $1.512,00 para la venta, siguiendo la tendencia de las operaciones digitales.

El trilema de Caputo: la «pared» de julio, la especulación del campo y el costo de salir al mercado al 9%

Cotización del Dólar Tarjeta

En cuanto al tipo de cambio del dólar tarjeta, que afecta a los usuarios en sus consumos en el exterior, se encuentra en $1.904,50, lo que representa un aumento en las compras internacionales.

El Riesgo País se sitúa por debajo de los 500 puntos, consolidándose en mínimos de ocho años tras la baja del JP Morgan.

Riesgo País

El indicador que evalúa el riesgo de inversión en Argentina está en 484 puntos básicos, lo que refleja la percepción del mercado sobre la estabilidad económica del país.