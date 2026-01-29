Tipo de Cambio: Peso Mexicano y Dólar Estadounidense – 29 de enero de 2026

El Dólar en México: Cotización Actualizada y Análisis del Mercado

Hoy, 29 de enero de 2026, el dólar enfrenta altibajos en su cotización frente al peso mexicano, siguiendo la tendencia observada el día anterior. A continuación, te presentamos las cifras más relevantes y el contexto del mercado actual.

Inicio de la Jornada: Cotizaciones Clave

El precio del dólar en México para este jueves se establece en base a la referencia del día anterior. En la media jornada del miércoles, la moneda mexicana experimentó una depreciación del 0.52% ante el dólar estadounidense. Aquí las cifras más importantes:

Precios por Institución Financiera

Afirme: Compra a $16.50 / Venta a $17.90

Compra a $16.50 / Venta a $17.90 Banco Azteca: Compra a $16.95 / Venta a $17.39

Compra a $16.95 / Venta a $17.39 Banco de México (FIX): $17.3222

$17.3222 Intercambios Interbancarios: Compra a $17.2030 / Venta a $17.2070

Compra a $17.2030 / Venta a $17.2070 Bank of America: Compra a $16.2602 / Venta a $18.1818

Compra a $16.2602 / Venta a $18.1818 BBVA Bancomer: Compra a $16.34 / Venta a $18.48

Análisis del Mercado: ¿Qué Está Sucediendo?

A pesar de la depreciación, la moneda mexicana ha mostrado un avance acumulado del 1.53% durante la semana. Este desempeño positivo responde a varios factores, incluyendo:

Influencias Clave en el Mercado

El fortalecimiento del índice DXY (que representa el valor del dólar frente a una canasta de otras divisas) registró un incremento del 0.77% en la jornada previa.

El comportamiento del dólar es resultado de la cautela de los inversionistas, quienes esperan la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) y el reporte de la balanza comercial de EE.UU.

Datos de Cotización y Sistema de Publicación

Banxico proporciona diariamente dos tipos de cambio: uno al mediodía (FIX) y otro al cierre de operaciones. Estos valores se obtienen a partir de promedios de operaciones reales en el mercado. Los detalles son los siguientes:

Tipos de Cambio y Publicaciones