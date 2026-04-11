Dólar Blue vs. Oficial: ¿Por qué el Paralelo es Más Barato y Hasta Cuándo?

La reciente caída del dólar blue a $1.390 ha revolucionado el mercado cambiario argentino. Por primera vez, el paralelo se sitúa por debajo del dólar oficial, generando inquietudes y especulaciones entre inversores y analistas.

El dólar blue ha sorprendido a todos al descender a $1.390, rompiendo la barrera de los $1.400 y quedando por debajo del dólar oficial, que cerró a $1.410. Esta situación genera una “brecha negativa” sin precedentes, algo inédito en la historia del mercado cambiario argentino.

Factores Detrás de la Caída

La caída en el valor del dólar blue es el resultado de varios factores clave. Uno de los más importantes es la escasez de billetes en la economía informal, que ha limitado la demanda en el circuito paralelo. Comerciantes y particulares, que antes acudían al blue, ahora se encuentran más inclinados a vender que a comprar.

Además, el Banco Central llevó a cabo compras por más de u$s4.700 millones durante el primer trimestre del año. Sin embargo, estas intervenciones no han logrado frenar el descenso del tipo de cambio.

Curiosamente, a pesar de la aparente calma en el mercado, la demanda de dólares en el circuito formal sigue en aumento. En los primeros dos meses, el público adquirió aproximadamente u$s5.000 millones.

Alineación de los Tipos de Cambio

La diferencia entre el dólar oficial y el blue es apenas del 1.5%, un margen que los operadores consideran difícil de mantener, ya que rápidamente pueden surgir oportunidades de arbitraje entre las distintas cotizaciones.

Presiones en el Mercado Financiero

Por otro lado, el dólar MEP cerró a $1.424 y el contado con liquidación alcanzó $1.478, reflejando un aumento de la presión en los segmentos financieros.

Este panorama se da en un contexto de inflación del 9% acumulada en el primer trimestre, que avanza más rápido que el dólar y provoca una apreciación del tipo de cambio real.

Proyecciones Futuras

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sugieren que el dólar oficial podría alcanzar un promedio de $1.420 en abril y $1.700 en diciembre, lo que representaría un incremento del 17.4% interanual, por debajo de la inflación esperada, que se sitúa en el 29%.

En este contexto, el carry trade sigue siendo bastante atractivo, con inversiones en pesos ofreciendo mejores rendimientos que la dolarización.