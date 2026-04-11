¡Protejamos a los Lobos Fantasma! La Especie en Peligro en las Carreteras de Texas

El Departamento de Transporte de Texas ha tomado una medida crucial para la protección de una especie singular al instalar señales de advertencia en una carretera clave de Galveston.

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha implementado diez señales de “Cruce de Vida Silvestre” a lo largo de la carretera FM 3005 en Galveston, con el objetivo de salvaguardar a los enigmáticos “lobos fantasma”, una población de coyotes que alberga un alto contenido genético de lobo rojo.

Una medida necesaria ante el aumento de accidentes

Las señales se extienden por 30 kilómetros, desde el final del malecón hasta San Luis Pass. La iniciativa, impulsada por el Gulf Coast Canine Project, responde a la creciente preocupación por el número de muertes de estos animales en la carretera. Los miembros de este proyecto solicitaron formalmente la acción debido al notorio incremento de fatalidades.

Registro de mortalidad y sus implicaciones

Según informes de Chron, se ha observado un alarmante aumento en la mortalidad de esta especie, con 19 ejemplares registrados fallecidos en 2025. Las cifras han ido incrementándose: siete en 2020, 16 en 2021, 13 en 2022, y así sucesivamente.

Es importante destacar que el número solo refleja a los animales rescatados tras incidentes en la carretera.

El impacto de la señalización en la conciencia pública

Josh Henderson, integrante del Gulf Coast Canine Project, estima que hay alrededor de 100 coyotes en la isla en un momento dado. “Las señales de cruce de fauna silvestre son más que simples marcadores de carretera”, afirmó la Dra. Bridgett vonHoldt, parte del equipo que respalda esta iniciativa. “Representan un reconocimiento de que compartimos este espacio con especies que son fundamentales para nuestra fauna local”.

Además, el TxDOT sostiene que la conservación de cada coyote es vital, dado que poseen una importante carga genética del lobo rojo, una especie en peligro de extinción en Norteamérica.

Cambio de percepción sobre los “lobos fantasma”

La opinión pública se ha transformado, reconociendo la importancia de estos coyotes que antes eran vistos como plagas. “El cruce con coyotes ha propagado ADN del lobo rojo en su genética, un fenómeno relevante para la preservación de la biodiversidad”, explica TxDOT en un comunicado.

Así se ven las señales de tránsito para prevenir accidentes con especies silvestres en Texas Captura de pantalla YouTube TxDOT

Beneficios de la nueva señalización para la fauna

Las señales no solo ayudarán a los “lobos fantasma”, sino que beneficiarán a otras especies en la isla. El TxDOT subraya que esta señalización contribuye a disminuir el riesgo de colisiones entre vehículos y fauna silvestre, mejorando así la seguridad tanto de los conductores como de los animales.

La colaboración con investigadores de vida silvestre y agencias locales es fundamental para fortalecer estas iniciativas de conservación y protección en la región.