Dólar: Cierre del jueves 23 de abril

El Dólar Blue y Otros Tipos de Cambio: ¿Cuál es el Valor Actual?

Este jueves 23 de abril, el mercado cambiario presenta cifras clave que todo inversor y ahorrador debería tener en cuenta. Aquí te mostramos los valores actuales del dólar en sus diferentes modalidades.

Dólar Blue: ¿A Cuánto Cierra Hoy?

El dólar blue finalizó la jornada con precios de $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, reflejando la situación dinámica del mercado paralelo.

Dólar Oficial: La Cotización de Hoy

Por su parte, el dólar oficial se estableció en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Dólares Financieros: Lo Que Debes Saber

Dólar MEP: ¿Cuál es su Cierre?

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, concluyó la jornada con una cotización de $1.422,20 para la compra y $1.423,80 para la venta.

Valores del Dólar Blue: Actualización del 23 de abril

Dólar Contado con Liquidación: Precios de Hoy

El dólar contado con liquidación (CCL) se fijó en $1.477,70 para la compra y $1.478,30 para la venta, mostrando un leve ajuste en el mercado alternativo.

Dólar Cripto: ¿Qué Tarifas Maneja?

A través de las operaciones en criptomonedas, el dólar cripto está hoy a $1.480,40 para la compra y $1.480,50 para la venta, subrayando el impacto digital en las finanzas.

Dólar Tarjeta: El Cambio Actual

Finalmente, el tipo de cambio relacionado al monto que se refleja en el resumen de tarjeta es de $1.833, un dato crucial para quienes utilizan este método de pago en dólares.

Riesgo País: La Situación Financiera

El riesgo país, medido por JP Morgan, se ubicó en 543 puntos básicos este jueves, lo que puede ser un indicador relevante del ambiente financiero actual en el país.