Exfunebrero protagonista de la toma en La Paternal tras controversia por foto con Maradona

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un desalojo en un predio de La Paternal que se encontraba tomado durante más de 26 años, resultando en la detención de tres personas. El operativo ha desatado controversia en la comunidad.

En un importante avance, las autoridades intervinieron en una vivienda situada entre San Blas 1972 y Andrés Lamas 2097, donde residían varias familias. Durante el operativo, la policía identificó a Diego «Oso» Molina como líder de la toma; un personaje que ganó notoriedad en 2021 al capturar una polémica imagen con el cuerpo de Diego Maradona durante su velorio.

El Polémico Antecedente de Diego Molina

Diego Molina, quien trabajaba en la misma funeraria donde se veló a Maradona, fue condenado por profanación de cadáver en un caso que generó una ola de repudio. Esta condena fue impulsada por Matías Morla y una de las hermanas del futbolista, después de que imágenes del cuerpo se volvieran virales.

Un Pasado Cargado de Conflictos

El historial de Molina lo llevó a ser considerado uno de los hombres más odiados en el país. Después de la repercusión del escándalo, se vio obligado a abandonar el predio de La Paternal debido a amenazas de barras bravas de diferentes clubes de fútbol, incluyendo Boca Juniors y Gimnasia de La Plata.

Detalles del Desalojo

El conflicto por este inmueble data de 1998, cuando la proprietaria dejó a cargo a una mujer, solo para regresar años después y encontrar ocupantes en el predio. A lo largo de los años, se ha desatado una larga batalla legal, con ocupas acumulando denuncias y antecedentes. Algunos de ellos incluso estarían vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La Crisis de las Familias Afectadas

Testigos del desalojo expresaron su preocupación por las familias dentro del inmueble, quienes se sintieron incomunicadas y sin la oportunidad de defender su situación. Una de las personas presenció el operativo y comentó: “Las personas adentro están incomunicadas, no nos dejan entrar”. La falta de notificaciones previas también fue un punto de controversia.

¿Estafa o Realidad?

Algunos ocupantes denunciaron sentirse estafados, alegando haber pagado a personas que pretendían ser los dueños del terreno. Un testimonio citó: “Hay familias que pagaban… esto es todo mentira”. Este desalojo resalta la compleja situación en la que viven muchas familias que enfrentan la incertidumbre de su hogar.