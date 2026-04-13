Dólar: Cotización actual del 13 de abril de 2026

El dólar blue vuelve a captar la atención del mercado, con cifras que reflejan la inestabilidad cambiaria del país. Descubre en este artículo las cotizaciones más relevantes del día.

Valor del dólar blue hoy, 13 de abril

En el mercado paralelo, el dólar blue se sitúa hoy en $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

Precio del dólar oficial en el Banco de la Nación

Conforme a la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), en este lunes 13 de abril, el dólar oficial se encuentra a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.

La inflación de marzo se publica hoy, proyectando ser el dato más alto del año.

Cotizaciones de los dólares financieros hoy

Precio del dólar MEP

El dólar MEP, conocido a veces como dólar bolsa, presenta una cotización de $1.408,10 para la compra y $1.415,20 para la venta.

Valor del dólar blue hoy, 13 de abril

Precio del dólar contado con liquidación (CCL)

Hoy, el dólar contado con liquidación (CCL) se encuentra en $1.470,40 para la compra y $1.470,80 para la venta.

Javier Milei comparte otro mensaje nocturno sobre la economía: «No estamos tan mal».

Valor del dólar cripto

El dólar cripto se registra hoy a $1.470,30 para la compra y $1.470,60 para la venta en operaciones con criptomonedas.

Cotización del dólar tarjeta

El tipo de cambio para el dólar asociado a tarjetas de crédito se establece hoy en $1.813,50.

El efecto de tarjetas de crédito al máximo: más automóviles sin seguro.

Riesgo País

El riesgo país, que indica la diferencia de costo entre bonos del Tesoro de Estados Unidos y los de otros países, ha llegado a los 543 puntos básicos en el día de hoy.