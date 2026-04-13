Piedrazos a un micro con niños: un herido en el ojo

Un desafortunado incidente en una jornada futbolística ha conmocionado a la comunidad deportiva de Miramar. Un niño de 11 años fue operado debido a lesiones oculares severas tras un ataque a su colectivo.

El ataque tuvo lugar el último sábado en la villa deportiva de Atlético Miramar, donde un grupo de adolescentes lanzó piedras al colectivo que transportaba a los jóvenes futbolistas de Juventud Unida. Como resultado, el vidrio de las ventanillas se rompió, causando heridas a varios niños a bordo.

Detalles del Suceso

La agresión ocurrió al finalizar una jornada de la Liga de Fútbol de General Alvarado. Los proyectiles no solo impactaron en los cristales, sino que también dejaron heridas en la cara y la espalda de los pequeños, provocadas por las esquirlas de vidrio. El niño afectado, llamado Gael, fue trasladado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y operado con urgencia el domingo pasado.

La Reacción del Club y las Autoridades

Desde la directiva de Juventud Unida, que se encuentra en Comandante Nicanor Otamendi, manifestaron su repudio ante el violento ataque y han presentado una denuncia penal del caso. La presidenta del club destacó el fuerte impacto emocional que ha tenido este incidente entre los jóvenes, quienes viajaban en el colectivo casi en su totalidad desde la categoría 2018 en adelante.

Identificación de los Agresores y Precedentes de Violencia

Investigaciones preliminares han permitido identificar entre seis y siete adolescentes involucrados en la agresión. Se presume que el ataque fue consecuencia de un conflicto previo que se había intensificado a través de redes sociales. En un hecho similar, se había registrado otro episodio violento en un predio deportivo la semana pasada, lo que ha motivado a la dirigencia a solicitar mayores garantías de seguridad a la Liga de General Alvarado sin recibir respuesta efectiva.