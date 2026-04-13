Expertos aconsejan invertir en Value Stocks y sectores defensivos

El enfrentamiento entre estrategias de inversión Value y Growth está más candente que nunca. Expertos analizan la situación del mercado y ofrecen consejos para inversores de todos los perfiles.

El mercado de capitales se encuentra en un punto de inflexión, caracterizado por una volatilidad sin precedentes. En este nuevo panorama, el enfoque especulativo ha dado paso a la necesidad de gestionar el riesgo de manera más rigurosa.

Activos que previamente fueron considerados “estrella” en carteras, como los CEDEAR de inteligencia artificial y las criptomonedas, enfrentan serias correcciones por parte de los inversores.

Según Damián Vlassich, líder de Estrategias de Inversión en IOL, no estamos ante el ocaso de un ciclo alcista para el sector tecnológico, sino frente a una «depuración lógica», impulsada por el ajuste de las primas de riesgo a nivel global, que sanciona el exceso de optimismo y los múltiplos altos basados en proyecciones futuras.

El Dilema Tecnológico: Nvidia frente a Mercado Libre

Las correcciones de febrero, que oscilaron entre el 7% y el 23% en algunas acciones, han trazado una línea divisoria entre los analistas. Por un lado, IOL ve las caídas en gigantes con sólido flujo de caja, como Nvidia y Microsoft, como una toma de ganancias saludable, manteniendo un optimismo a largo plazo dado que la revolución tecnológica sigue en marcha.

Por otro lado, hay una perspectiva más crítica hacia empresas como Mercado Libre. Vlassich señala: “Si bien su posición regional es sólida, los niveles de valoración actuales son difíciles de justificar en un entorno donde las tasas y el consumo pueden volverse más desafiantes en los próximos meses”.

Impacto de la IA, Cripto y Energía en el Mercado

Para quienes son atraídos por las caídas en empresas como Palantir, MicroStrategy o Hut 8, IOL aconseja no asumir que el retroceso es automáticamente una oportunidad de compra. El mercado está corrigiendo un exceso de optimismo, y los múltiplos altos vinculados a promesas a futuro son los primeros en sufrir cuando la liquidez se torna más severa.

La geopolítica también es un factor a considerar. Con la intervención de la administración de Donald Trump para controlar los precios del petróleo y el conflicto en Oriente Medio, IOL mantiene un enfoque cauteloso sobre el sector energético.

En el caso de Vista Energy, a pesar de su desempeño operativo en Vaca Muerta, los analistas indican que los múltiplos actuales limitan el margen de seguridad para los inversores. “No consideramos que el sector energético deba ser visto como un refugio seguro en este momento”, concluyen, recomendando una rotación hacia sectores más defensivos.

Guía de Inversión según el Perfil de Riesgo

Para Vlassich, la claridad en los flujos de caja actuales tiene más peso que las promesas de crecimiento futuro.

De acuerdo al perfil de riesgo, se sugiere estructurar la cartera priorizando instrumentos de renta fija de alta calidad para los inversores conservadores, o aprovechando la volatilidad para adquirir «joyas» como Microsoft o Nvidia a precios más accesibles para los más audaces.

Perfil Conservador

Sobreponderar instrumentos de renta fija a corto plazo y de alta calidad.

Perfil Arriesgado

No centrarse en los activos más golpeados, sino en aprovechar la volatilidad para adquirir “joyas” como Microsoft o Nvidia, anticipando un rebote debido a sus sólidos fundamentos.