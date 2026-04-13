Prestamistas de Adorni declaran ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se enfrenta a un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito. Dos mujeres clave declararán esta semana y su testimonio podría cambiar el rumbo de la investigación.

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio son las protagonistas de un episodio que ha llamado la atención del público. Ambas se presentan en Comodoro Py para declarar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Su participación se enmarca en las indagaciones sobre el origen de los fondos que Adorni utilizó para la compra de un departamento en Caballito.

Los Préstamos de 100.000 Dólares

Las mujeres figuran como acreedoras de Adorni, quien habría recibido un financiamiento no bancario de 100.000 dólares (85.000 y 15.000, respectivamente) para su inmueble ubicado en la avenida Asamblea. Curiosamente, la compra tuvo lugar el mismo día en que la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, adquirió otra propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Declaraciones Clave: La Escribana y Su Testimonio

La escribana que validó las firmas de ambas viviendas, Adriana Nechevenko, aseguró que no hubo préstamos de dinero en efectivo y que las operaciones se llevaron a cabo dentro de un marco normal, sin irregularidades. Según su versión, el trato fue una compra a plazos, un financiamiento directo de los vendedores más que un préstamo convencional.

La Investigación en Curso

El fiscal Pollicita se dedica a determinar la legitimidad de estos financiamientos. Una de las claves a investigar es el precio de compra del departamento, establecido en 230.000 dólares, que sorprendentemente está por debajo de los valores de mercado.

Además, la justicia tomó la declaración, previamente, del exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño original del departamento antes de venderlo a las mujeres que a su vez realizaron la transacción con Adorni.