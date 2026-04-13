Britney Spears ingresa a tratamiento por abuso de sustancias tras su arresto

Britney Spears ha tomado la decisión de ingresar a un centro de tratamiento voluntariamente, tras una serie de eventos desafortunados en su vida personal. La estrella del pop busca recuperarse en medio de la adversidad.

La cantante Britney Spears, de 44 años, ha dado un importante paso hacia su bienestar al ingresar a un centro de tratamiento para el abuso de sustancias. Esta decisión llega poco después de su arresto el 5 de marzo, donde fue acusada de conducir bajo los efectos de alcohol y drogas.

Arresto y Tratamiento

Agentes de la Patrulla de Carreteras de California informaron que recibieron una alerta sobre un BMW que circulaba de manera errática en la autopista 101, en el condado de Ventura, cerca de Los Ángeles. Tras varias pruebas de sobriedad realizadas en el lugar, Spears fue arrestada y posteriormente liberada horas después.

Investigaciones en Curso

La Fiscalía de Distrito del condado Ventura se encarga del caso, con una audiencia programada para el 4 de mayo, donde se espera que se tomen decisiones sobre posibles cargos en su contra.

Reflexiones sobre el Suceso

El representante de la artista se refirió a la situación como «inexcusable» y destacó la importancia de este tratamiento como un posible cambio positivo en su vida. Este evento podría ser el primer paso hacia un nuevo inicio para la famosa intérprete.

Un Vínculo Afectado con la Música

La carrera musical de Spears ha estado pausada desde hace casi ocho años, sin giras ni nuevos álbumes en casi una década. En 2021, logró recuperar el control de su vida y finanzas, tras la disolución de su tutela que duró casi 14 años. Desde entonces, ha compartido su historia en su libro de memorias, The Woman in Me, que se convirtió en un éxito de ventas.